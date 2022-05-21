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"Якийсь клуб самогубців": ЗМІ з'ясували подробиці розгрому окупантів біля Сіверського Донця

21 травня 2022, 10:17

Сотні російських солдатів загинули через невдалий план свого командування. На випалених сільгоспугіддях розкидані гільзи, гранати і згоріла техніка.

танк рф, зруйнована техніка окупантів
Біля річки Сіверський Донець - кладовище російської військової техніки / Ілюстраційне фото / УНІАН

Біля села Білогорівка Луганської області російські окупанти кілька разів намагалися форсувати річку Сіверський Донець і оточити Сєвєродонецьк. Але щоразу захисники України запобігали цим спробам. Тепер район є кладовищем російської військової техніки, а підрозділи загарбників, які намагалися будувати понтони і перебратися через річку, називають "якимось клубом самогубців".

Про нові деталі знищення армії РФ на Луганщині йдеться в матеріалі Sky News.

"Українські військові дозволили небагатьом перебувати на місці, яке, за їхніми словами, є їхньою найбільшою військовою перемогою з часів Другої світової війни. Українські військові провідники провели нас лісовими стежками в район, який увійде в українські підручники військової історії як ключова стратегічна перемога над набагато більшим ворогом. Наразі цей район є кладовищем російської військової техніки", - йдеться у статті.

Нині на випалених сільгоспугіддях на західному березі річки розкидані відпрацьовані гільзи, боєприпаси, гранати і згоріла техніка окупантів.

Сотні російських солдатів загинули тут через невдалий план свого командування. Зокрема, вони спробували навести понтонні мости через річку, використовуючи дим в якості прикриття, але наші захисники виждали і почали люту оборону. Українські воїни розгромили російський батальйон, знищивши приблизно 70 одиниць техніки і живу силу.

"Схоже, це був якийсь клуб самогубців, або їхнім командирам було наплювати на них. Дивно. Вони просто послали їх вмирати, а ті виконували дурні накази своїх командирів", – зазначив український військовослужбовець Юрій.

Журналісти додали, що до того часу, коли їм дали доступ до цього місця, тіла окупантів прибрали. Як йдеться у статті, через це "важко перевірити кількість убитих, але тут безумовно був жорстокий напад".

"Це вплинуло на зміцнення морального духу українців, а також, мабуть, викликало реальну суттєву критику на адресу самого російського лідера Володимира Путіна. Схоже, це також змусило росіян змінити тактику. Після невдалих спроб оточити столицю Київ або друге за величиною місто країни Харків, принизлива катастрофа під Білогорівкою змусила змінити напрямок", - пише автор статті.

"Росіяни відмовляються від своїх амбіцій захопити Сєвєродонецьк. Але вони перемістилися на кілька кілометрів південніше і зосередили свої зусилля на місті Соледар, що може стати прелюдією до відсікання Сєвєродонецька", – йдеться у матеріалі.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець

На Луганщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Неподалік села Білогорівка біля річки Сіверський Донець є закрут. Там російські війська намагаються навести понтонну переправу і постійно несуть втрати.

Як повідомили в МВС України, російська армія там вже втратила близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів.

16 травня повідомлялося, що біля Білогорівки українські бійці нещадно розгромили окупантів, які встановили понтонну переправу і намагалися з її допомогою форсувати річку Сіверський Донець. Аналітики, яких опитало авторитетне американське видання The New York Times, подібні втрати росіян назвали катастрофою.

Внаслідок удару ЗСУ РФ втратила 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки. Експерти пов'язують це з приголомшливою відсутністю тактичного сенсу з боку командування РФ.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що операцією командує особисто Путін, але російські військові не хочуть йти на вірну смерть.

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