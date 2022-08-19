Який момент у війні стане переломним - відповідь ізраїльського експерта

За словами військового експерта з Ізраїлю Ігаля Левіна, переломним моментом цієї війни стане деокупація Херсона або знищення Кримського моста.
Операції, які проводять бійці Сил спеціальних операцій на півдні України, прямо впливають на ситуацію на фронті. Але переломним моментом цієї російсько-української стане деокупація Херсона або знищення Кримського моста. Про це в ефірі каналу "Еспресо" заявив ізраїльський офіцер і військовий експерт Ігаль Левін.
"Переломом у війні Росії проти України будуть кардинальні події. Наприклад, повне звільнення Херсона. Знищення Кримського мосту також стане переломним моментом. Однак ці фактори будуть частиною великого процесу", - говорив.
Левін також пояснив, що руйнування логістики росіян також впливає на бойові дії.
"Війна - це процес і не можна говорити, що якісь речі відбуваються моментально. Так, знищення логістики зменшує темпи постачання необхідних для функціонування російського війська ресурсів. Однак це лише елемент процесу", - підсумував експерт.
Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.
Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.
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