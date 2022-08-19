Який момент у війні стане переломним - відповідь ізраїльського експерта / Фото УНІАН

Операції, які проводять бійці Сил спеціальних операцій на півдні України, прямо впливають на ситуацію на фронті. Але переломним моментом цієї російсько-української стане деокупація Херсона або знищення Кримського моста. Про це в ефірі каналу "Еспресо" заявив ізраїльський офіцер і військовий експерт Ігаль Левін.

"Переломом у війні Росії проти України будуть кардинальні події. Наприклад, повне звільнення Херсона. Знищення Кримського мосту також стане переломним моментом. Однак ці фактори будуть частиною великого процесу", - говорив.

Левін також пояснив, що руйнування логістики росіян також впливає на бойові дії.

"Війна - це процес і не можна говорити, що якісь речі відбуваються моментально. Так, знищення логістики зменшує темпи постачання необхідних для функціонування російського війська ресурсів. Однак це лише елемент процесу", - підсумував експерт.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Херсона