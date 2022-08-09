Harpoon дістане до Криму: військовий експерт назвав наступну мету ЗСУ

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

Відомий військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію про те, чим Збройні сили України могли завдати удару по аеродрому окупантів РФ у захопленому Криму.

У бліц-інтерв'ю Главреду військовий аналітик не виключив, що ЗСУ могли вдарити по базі рашистів в Новофедорівці поставленими Заходом ракетами Harpoon.

Він нагадав, що дальність дії ракет Harpoon досягає 300 кілометрів, чого цілком вистачить для удару по окупантам в Криму.

Разом з тим Жданов не виключив, що наступною метою ЗСУ може стати сумнозвісний Кримський міст.

"Це могли бути комплекси Harpoon, він б'є до 300 км. Це протикорабельний комплекс, але, якщо він може потрапляти і по суші, то наступний удар може бути і по мосту в Криму", - резюмував співрозмовник.

Потужні вибухи в Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

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