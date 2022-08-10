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Удар по аеродрому в Новофедорівці міг бути нанесений з окупованої території - військовий експерт

10 серпня 2022, 07:16

Тарас Жовтенко пояснив, як саме ЗСУ могли вдарити по аеродрому в анексованому Криму. На його думку, в майбутньому подібні "хлопки" можуть повторитися.

Вибухи в Новофедорівці
Вибухи в Новофедорівці прогриміли 9 серпня / скріншот

Військовий експерт Тарас Жовтенко вважає, що удар Збройних сил України по аеродрому в Новофедорівці в анексованому Криму міг бути нанесений з окупованої території. В майбутньому подібні "хлопки" можуть повторитися.

Удар 9 серпня вкладається в логіку, обрану українською армією кілька тижнів тому.

"Це тактика послідовного нанесення ударів по логістиці та військових об'єктах в тиловому розташуванні російських військ. Там, де українські військові можуть дотягнутися. Тут потрібно розуміти ще таку річ: те, що ми бачимо на картах, ці лінії розмежування, в реальності все зовсім не так. По-перше, цих ліній в реальності, зрозуміло, немає. По-друге, російські військові не вишикувалися в ряд по цих лініях", - пояснив Жовтенко в комменатрії Апострофу.

Експерт спрогнозував, що ЗСУ скористаються перевагою в мобільності артилерії та актуальності розвідданих у майбутньому. За його словами, наші захисники розуміють, де можна проникнути на окуповану територію, відстрілятися і оперативно залишити її.

"Тому, в принципі, я так розумію, що чим далі, тим більше будуть користуватися такими перевагами. По-перше, мобільністю. По-друге, розумінням пересування і того, як росіяни розташовуються на тих територіях, які вони умовно поки контролюють", - зазначив експерт.

Удари по об'єктах на півострові, вважає він, послаблюють можливості ворога підкріплювати і посилювати угруповання на півдні України.

"Вчора буквально була інформація про те, що знову на півночі півострова помічено величезну кількість російської техніки, яку росіяни намагаються перекинути на посилення південного напрямку. Так само, як і стаціонарні об'єкти росіян, ці скупчення військової техніки - це теж потенційні цілі для ударів", - сказав експерт.

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму 9 серпня. У заяві заступника міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував дві неофіційні версії "прильотів" по військовому аеродрому в окупованому Криму. За його словами, перша версія - це був удар українською зброєю, "поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети".

"Наш ВПК теж не стоїть на місці", - зазначив він.

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