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Військовий експерт спрогнозував, коли саме ЗСУ прорвуть фронт з окупантами

4 серпня 2022, 02:05

Як говорить експерт Петро Черник, вже через кілька тижнів маятник на полях битв хитнеться в правильну сторону‒ на користь українських солдатів.

ЗСУ війська РФ
Військовий експерт спрогнозував, коли саме ЗСУ прорвуть фронт з окупантами / Колаж УНІАН

Зараз фронт боїв між ЗСУ та окупантами знаходиться в точці рівноваги. Втім, вже через кілька тижнів маятник хитнеться в правильну сторону - на користь України. Таку думку відомий військовий експерт Петро Черник висловив в ефірі телеканалу "Апостроф TV".

"У противника немає великих сил і засобів, щоб здійснювати проривні контрнаступальні операції. Ми ще не наростили настільки вогневу міць, щоб створювати вогневі вали і починати їх вибивати з нашої території. Така точка стояння. Коли вона порушиться? Моя думка упереджена і можу помилятися, але десь кінець серпня, початок вересня і має бути вже все на нашу користь",-зазначає він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що звільнення армією України Херсона буде залежати від багатьох факторів. Однак в кінцевому підсумку українські війська звільнять окуповані Херсон, Донбас і Крим. Українська держава, народ і західні союзники чітко показують свій намір працювати на перемогу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ зможуть зайти до Криму після того, як звільнять Херсонську область. На думку Жданова, на території Автономної Республіки зараз не так багато військ, але щоб досягти успіху, знадобляться серйозні зусилля. Якщо сценарій деокупації Херсона стане реальністю, війська України розділяться: частина піде на схід країни, а інша – на Кримський півострів.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України Петро Чернік
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