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Військовий експерт пояснив, чому в РФ не можуть оголосити навіть часткову мобілізацію

30 липня 2022, 02:40

Росія не здатна провести в країні навіть часткову мобілізацію. Саме тому окупанти не можуть домогтися ніяких значних успіхів у війні, каже експерт.

Калашников, окупанти
Військовий експерт пояснив, чому в РФ не можуть оголосити навіть часткову мобілізацію / https://ua.depositphotos.com/

Оголошення путінським режимом загальної мобілізації в Росії - визнання поразки перед Україною. Тому російські генерали не підуть ні на таку, ні навіть на часткову мобілізацію, розповів у коментарі "24 каналу" військовий експерт Олег Жданов.

"Російське суспільство не готове до участі у війні, це вже демонстрували навіть опитування. Ворог проводить заходи прихованої мобілізації і намагаються якось поповнити ряди. Але оголосити мобілізацію відкрито – не можуть, це буде визнання поразки російської армії перед українцями", – пояснює Жданов.

За словами Олега Жданова, оголошення мобілізації можна буде вважати особистою політичною поразкою диктатора Путіна.

"Вони настільки розкрутили машину пропаганди про непереможність російської армії, що визнання її поразки буде політичною смертю для самого Путіна", – підсумував він.

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Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив-У Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того Керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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Автор: Єгор Бунін
Олег Жданов новини України війна Росії та України
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