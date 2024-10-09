Яка зброя допомогла б Україні протистояти РФ: топгенерал США передав Конгресу список

До списку входять американські ракети AGM-158 JASSM з дальністю ураження до 370 км, які можуть використовувати літаки F-16, і мережа обміну даними Link 16.

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Топгенерал США Крістофер Каволі сказав, яка зброя допоможе Україні протистояти РФ/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі склав і передав Конгресу список зброї, яку мають Сполучені Штати Америки і яка могла б допомогти Україні ефективніше протистояти країні-агресорці Росії, але яка ще не була надана нашій державі.

До цього переліку, зокрема, увійшли ракети класу "повітря-земля" та захищена мережа зв’язку, яку використовує Північноатлантичний альянс, повідомляє CNN.

Каволі додав такий перелік озброєнь, який міг би допомогти Україні ефективніше давати відсіч російським окупантам, у додатку до секретної доповіді про стратегію адміністрації Джо Байдена щодо України. Документ на початку вересня цього року передали Конгресу США.

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До списку увійшли, зокрема:

американська високоточна крилата ракета повітряного базування AGM-158 JASSM класу "повітря-поверхня", дальність ураження яких становить до 370 км, які можуть використовувати винищувачі F-16,

Link 16 – мережа обміну даними, яку використовують США та НАТО і яка може забезпечити безперебійний зв'язок між бойовими системами.

Джерело CNN зазначило, що Україна неодноразово робила запити на отримання цих ракет і системи зв’язку.

"У списку Каволі не йдеться про те, чому США не надали системи, які, на його думку, мали б цінність. Але офіційні особи США раніше висловлювали занепокоєння з приводу того, що секретні американські технології можуть потрапити в руки Росії, що, за словами одного джерела, ймовірно, пов'язано із затримкою із системою Link 16. Ракети класу "повітря-поверхня", які запускаються з винищувачів, можуть виявитися некорисними для українців, якщо вони не досягнуть певного рівня переваги у повітрі", – йдеться у статті.

Хто такий Крістофер Каволі Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія. Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

Що відомо про ракети AGM-158 JASSM? AGM-158 JASSM (скор. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – американська високоточна крилата ракета класу "повітря – поверхня", розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і цілей, що переміщуються (квазістаціонарних), в будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби, з дистанцій поза зоною дії засобів ППО супротивника. Станом на 2024 рік виготовлено 6529 таких ракет. Операційна дальність ракет AGM-158A становить 360 км, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше в ОП прокоментували чутки про нібито вступ України до НАТО в обмін на землі. За словами радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка, зараз пропозиції НАТО в обмін на землі немає. Лещенко називає такі чутки інформаційним вкидом та частиною ІПСО.

У Foreign Policy зазначили, що в України з'явився третій шлях виходу з війни. У ЗМІ називають надійним третій шлях виходу з війни, який з'явився на фоні наступу ЗСУ на Курську область. Цей третій шлях передбачає, що капітуляція України буде виключеною, однак повна перемоги поки малоймовірна.

Також раніше журналіст сказав, чого боїться Путін. Не варто зараз шукати варіанту переговорів з Путіним, адже російський диктатор не зупинить війну – такої опції не існує, зазначив Яковенко.

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