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Тижнів без світла не буде, але: названо міста, де взимку буде найскладніше

Марія Николишин
1 жовтня 2026, 20:56
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Масштабні знеструмлення можливі у деяких містах, але для решти країни експерт не бачить підстав для екстремальних сценаріїв.
Тижнів без світла не буде, але: названо міста, де взимку буде найскладніше
Якими можуть бути відключення світла взимку / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Зима мине спокійно, якщо не буде місяця морозів від -10 °C
  • Масштабні відключення можливі у чотирьох великих містах
  • Для решти України екстремальних сценаріїв не передбачається

Масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає. Ключовою умовою стабільного проходження опалювального сезону залишається погода. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду.

"Я помірний оптиміст. Якщо у нас не буде місяця морозів із температурою близько мінус 10 градусів і нижче, то, за моїм прогнозом, ми досить спокійно переживемо зиму", - наголосив він.

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Водночас експерт не виключає серйозних, зокрема масштабних, знеструмлень у столиці, Одесі, Харкові та Кривому Розі. Аварійні графіки, за його словами, можуть запроваджувати й в інших областях.

"Але ніякого апокаліпсису я особисто не передбачаю", - додав Харченко.

Чи можуть українців чекати тижні без світла

Сценарії, за яких українці нібито можуть тривалий час залишатися без електрики, експерт не розглядає як базові.

"Я, чесно кажучи, не бачу для цього жодних підстав. На більшій частині території України, я впевнений, жодних "тижнів без світла" не буде", - переконаний він.

Якими можуть бути графіки відключення світла

Прогноз експерта стосується і щоденної тривалості графіків для більшості споживачів.

"Я б навіть сказав, що у більшій частині України немає підстав побоюватися обмежень тривалістю понад чотири-шість годин на добу", - зазначив він.

Харченко визнає, що з цього правила є винятки, однак вони стосуються обмеженого кола територій.

"Але для решти території України, на мій погляд, немає підстав очікувати екстремальних сценаріїв", - підсумував експерт.

Тижнів без світла не буде, але: названо міста, де взимку буде найскладніше
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Який план РФ щодо ударів по енергетиці

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що Росія вже підготувала детальні плани нової кампанії ударів по українській енергетиці на зимовий період.

За його словами, українська сторона отримала від спецслужб матеріали, здобуті з російського боку, і вони свідчать про комплексну підготовку ворога до атак не лише на електростанції, а й на системи тепло-, водопостачання та водовідведення.

Він додав, що окремі сценарії розроблені для Києва, Харкова, Одеси та інших українських міст із населенням понад 500 тисяч людей.

"Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом, своїм таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", - наголосив Шмигаль.

Тижнів без світла не буде, але: названо міста, де взимку буде найскладніше
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укренерго говорили, що у четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявляв, що Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку країни-агресора Росії. Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні.

Водночас народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Кицак попереджав, що мешканці України можуть потенційно у будь-який момент опинитися в умовах відключення світла та води.

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Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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