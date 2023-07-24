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Які повістки видаватимуть в Україні наприкінці літа: відповідь експертів

Дмитро Відоменко
24 липня 2023, 17:33 оновлено 24 липня, 17:33
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Повістку може вручити роботодавець, якщо наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК, кажуть експерти.
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У серпні в Україні видаватимуть три види повісток / Колаж фото УНІАН та УП

В Україні воєнний стан та загальна мобілізаціяя на даний момент офіційно продовжені до 18 серпня 2023 року. Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях, повідомляє портал "ТСН".

Вони розповідають, що повістку може вручити роботодавець, якщо наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК.

Всього існують чотири види повісток, однак, оскільки призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану згідно зі статтею 18-1 "Закону Про військовий обов'язок і військову службу", в серпні будуть видавати наступні види повісток:

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  • Повістка для уточнення вручаються даних - для того, щоб оновити інформацію про військовозобов'язаного (стан здоров'я, місце роботи ‒ сімейний стан) ;
  • Повістка на проходження військово-лікарської комісії, яка зобов'язує військовозобов'язаного пройти медичне обстеження. Після проходження ВЛК в медичну картку заноситься висновок комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби;
  • Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаному відразу після проходження медкомісії якщо він визнаний придатним до проходження військової служби.

Мобілізація в Україні

В українському парламенті завершують підготовку законопроекту, згідно з яким в Україні буде створено так званий реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Пізніше юрист Роман Сімутін назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному. Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині – виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду.

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