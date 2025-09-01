"Як живий": у "Дії" з'явився персональний ШІ-асистент для українців

У прес-службі "Дія" пояснили, що асистент спілкується у форматі чату на порталі як жива людина.

У "Дії" з'явився персональний ШІ-асистент для українців

На державному порталі "Дія" запустили персонального ШІ-асистента "Дія.АІ", який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні запустили "Дія.АІ" на порталі "Дія". Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги прямо в чаті", - зазначив Федоров. відео дня

У прес-службі "Дія" пояснили, що асистент спілкується у форматі чату на порталі як жива людина. ШІ-асистент підбере послугу під життєву ситуацію: наприклад, народження малюка або запуск власної справи. Головна перевага в тому, що він цілодобово на зв'язку.

"Наприклад, на запит "Як перереєструвати авто?" він надасть покрокову інструкцію. А за командою "Дай довідку про доходи" одразу замовить її для вас", - ідеться в повідомленні.

Для того, щоб почати розмову з "Дія.АІ", необхідно відкрити портал "Дія", вибрати "Дія.АІ" над пошуковою стрічкою, авторизуватися і написати запит.

Там також додали, що "Дія.АІ" не замінює службу підтримки "Дії", оскільки АІ-асистент консультує і надає готові послуги, а команда підтримки і надалі буде на зв'язку для вирішення питань користувачів.

Зазначається, що наразі "Дія.АІ" працює у форматі відкритого бета-тестування. Незабаром ця функція буде доступна і в мобільному застосунку.

Що ще можна робити в "Дії":

Застосунок "Дія" спрощує багато бюрократичних процесів, і переоформлення автомобіля - не виняток. Часто у водіїв виникає проблема, як переоформити машину з одного власника на іншого і не витратити при цьому багато часу. "Дія" - найкращий варіант у цій ситуації.

Також у мобільному застосунку "Дія" почалося бета-тестування нового документа - цифрового дозволу на зброю.

Крім того, у застосунок "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн.

Про особистість: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

