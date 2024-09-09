Смертельний вибух у Києві: очевидці розповіли про дивних орендарів

Вибух стався в одному з цехів, який є орендним приміщенням, розповіли очевидці.

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Наслідки вибуху в Києві / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DSNSKyiv

З'явилися нові подробиці потужного смертельного вибуху в Києві, який прогримів на вихідних.

Вибух прогримів в орендованому приміщення в Голосіївському районі столиці. Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Журналісти зазначають, що на місці вибуху було виявлено тіла двох загиблих, а сама постраждала будівля була напівзруйнована.

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Уточнюється, що пожежі не було, а на місці вибуху, що прогримів, виднівся тільки дим.

Свідком гучного ранку став Сергій Захарін - чоловік знімає приміщення на підприємстві майже 5 років.

Він розповів журналістам про те, що вибух стався в сусідньому цеху - також орендному приміщенні.

Утім, чим займаються ці люди - невідомо, адже, за словами Сергія, підприємці нелюдимі.

Раніше в КМДА спростували свою ж версію про вибух газу. Міська влада стверджує, що вибух "не пов'язаний із роботою систем газопостачання", оскільки сама "будівля не газифікована".

Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, в неділю вранці, 8 вересня, у Києві прогримів потужний вибух. У столиці на той час не оголошували повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що вибух техногенного походження стався на території автомобільного автотранспортного підприємства в Голосіївському районі Києва.

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