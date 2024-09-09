Іранські балістичні ракети дуже небезпечні для України: в Sky News розкрили загрози

Аналітик згадав, що російські крилаті ракети були дуже ефективними для завдання ударів глибоко в Україну на початку вторгнення.

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Іран передав потужні ракети Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДСНС

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл розповів, що країна-агресорка Росія ймовірно отримала до 200 балістичних ракет малої дальності з Ірану.

За інформацією військового аналітика Sky News, контракт на іранські балістичні ракети Ababil і Fatah-360 був підписаний у грудні минулого року, і є чітким свідченням дедалі тісніших військових відносин між Іраном і Росією.

"Тактично іранські ракети дозволять Росії збільшити інтенсивність атак по всій території України, дозволяючи їй зосередити свої обмежені запаси вітчизняних ракет великої дальності "Іскандер" на цілях у глибині країни", - зазначив експерт. відео дня

Шон Белл зауажив, що російські крилаті ракети були дуже ефективними для завдання ударів глибоко в Україну на початку вторгнення, але передові західні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, обмежили їхній вплив.

Однак балістичні ракети є більш складною ціллю для систем протиповітряної оборони - головним чином через їхню гіперзвукову швидкість.

Ці ракети можна перехопити, але лише завдяки висококласним західним ракетам протиповітряної оборони, а вони дорогі і їх відносно мало.

Крім того, тривогу в експерта викликає те, що Іран отримує від цієї процвітаючої військової торгівлі з Росією.

"На додаток до надання твердої валюти, звіти свідчать про те, що Росію також переконали надати Ірану технологію та експертну підтримку для програми ядерної зброї Ірану в обмін на життєво важливі поставки зброї, все в порушення поточних санкцій Заходу. Незалежно від результату, жорстоке вторгнення Росії в Україну має серйозні наслідки для ширшої глобальної безпеки", – підсумував британський аналітик.

Передача Росії іранських ракет - що відомо

Нагадаємо, що Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Цей крок був зроблений в той час, коли Росія посилила свої ракетні атаки на українські міста та інфраструктуру, в результаті чого за останні дні загинули десятки мирних жителів. Постачання іранських балістичних ракет Росії є "неминучим".

Іран підтвердив передачу Росії "балістики" для обстрілу України. Тегеран підтвердив, що допомагає своєму агресивному союзнику безпілотниками, що раніше іранська влада неодноразово заперечувала. Також там зауважили, що "європейці знають стратегічну позицію Ірану, але не вжили ніяких заходів у JCPOA.

Ексглава МО Андрій Загороднюк назвав цілі ударів балістикою з Ірану. Українські чиновники не виключають, що постачання іранських ракет малої дальності дасть змогу Росії розгорнути свої гіперзвукові ракети великої дальності "Кинджал" для ураження цілей у глибині України.

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