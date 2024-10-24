Як онлайн перевірити, чи перебуває військовозобов’язаний у розшуку: пояснення адвоката

Основні тези:
- Перевірити, чи військовозобов’язаний перебуває у розшуку, можна на сайті МВС
- Точніші дані можна отримати в поліції у відповідь на адвокатський запит
- Позначка "в розшуку" у "Резерв+" ще не означає розшук поліцією
Військовозобов’язані можуть перевірити, чи не перебувають вони у розшуку, не лише у застосунку "Резерв+", а й у спеціальному сервісі на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Проте інформація на сайті МВС не є остаточною. Про це розповіла партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк в інтерв’ю Главреду.
"На сайті Міністерства внутрішніх справ є сервіс пошуку осіб, які переховуються від органів влади, де також можна ввести дані та перевірити, чи розшукується особа. Але я припускаю, що може бути ситуація, коли під час перевірки особа себе тут не побачить, але насправді відомості в базу даних розшукуваних осіб будуть внесені. Тому спробувати перевірити можна, але стовідсоткової гарантії в точності результату пошуку немає", – пояснила адвокатка.
Вона додала, що більш точним способом є звернення до адвоката, який може надіслати адвокатський запит і отримати у відповідь офіційну інформацію про те, чи перебуває особа в розшуку в органах поліції.
"При цьому, якщо в мобільному застосунку "Резерв+" зазначено, що особа "в розшуку", то це не обов'язково вже розшук органами поліції. Можливий певний проміжок часу між тим, як внесли дані в ТЦК до їхньої бази даних (Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг"), і допоки дані про розшук подали до правоохоронців. Але одна база даних з часом все одно наздоганяє іншу", – зазначила адвокатка.
Хто така Лідія Карплюк
Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.
Мобілізація в Україні – останні новини
Раніше в Раді назвали головну причину масових рейдів ТЦК. Темпи мобілізації в Україні залишаються стабільними, однак, на фоні активних наступальних дій з боку ворога, їх необхідно збільшувати, зазначає нардеп.
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