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Зниження мобілізаційного віку до 21 року: в ЗСУ прокоментували таку ідею

Даяна Швець
23 жовтня 2024, 21:36
1052
Рішення щодо базових вікових категорій ухвалюватиме безпосередньо командування.
Зниження мобілізаційного віку до 21 року: в ЗСУ прокоментували таку ідею
В ЗСУ прокоментували зниження мобілізаційного віку / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Залежно від фази ведення бойових дій варто вирішувати питання, чи необхідно знизити мобілізаційний вік до 21 року в Україні. Таку думку в інтерв'ю УНІАН зробив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

На його переконання, поки що окупанти ще не використали свій базовий ресурс всередині країни. Окрім цього, Путін заміщує своїх військових північнокорейцями.

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"Ми повинні готувати загальну навченість українського суспільства до опору. А рішення щодо базових вікових категорій ухвалюватиме безпосередньо командування. Нам потрібно робити ставку на технологічність війни, на навченість, потенціал. Це важливіше", - вважає Тимочко.

Також, на думку військового, дуже важливою є і допомога наших партнерів в озброєнні мобілізованих українців:

"У нас півтора десятка бригад, які досі чекають на озброєння від наших союзників. Вони були мобілізовані, відправлені до країн НАТО, навчені на їхньому озброєнні та технологіях, але не воюють не тому, що не хочуть або не мотивовані, а тому, що союзники не виконали свої зобов'язання з надання зброї".

Зниження мобілізаційного віку до 21 року: в ЗСУ прокоментували таку ідею
Закон про мобілізацію / фото: Главред

Однак, якщо такої зброї немає, це просто "маса людей", вважає Тимочко.

"Тому нам потрібно завжди виходити з двох аспектів: навченості та можливості забезпечити озброєнням ту кількість людей, яку призивають", - резюмував він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як стало відомо сьогодні, 23 жовтня, тепер підприємства, які отримали "бронь", будуть перевіряти на відповідність критеріям статусу критично важливих. Таким чином у деяких у компаній можуть відібрати статус "критичних".

Своєю чергою адвокат Роман Сімутін розповів про нові проблеми чоловіків в Україні. За його словами, йому особисто відомо про кілька випадків від своїх клієнтів, коли військовозобов'язані в Україні стали отримувати дивні повідомлення про порушення правил військового обліку.

Водночас в Раді назвали головну причину масових рейдів ТЦК. Темпи мобілізації в Україні залишаються стабільними, однак, на фоні активних наступальних дій з боку ворога, їх необхідно збільшувати, зазначає нардеп Єгор Чернєв.

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