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Росія буксує на Донбасі і ризикує втратити темп, заданий захопленням Лисичанська – розвідка Британії

14 липня 2022, 10:41

За останні 72 години окупанти РФ не змогли досягти значного просування на Донбасі.

Війська РФ Донбас
Росія воює старою зброєю і використовує радянську тактику - британська розвідка / Колаж УНІАН

Окупаційні війська Росії на Донбасі, як і раніше, завдають ударів з артилерії по широкому фронту. На певних ділянках проводяться пробні атаки, задіяна невелика кількість особового складу. Однак за останні 72 години ворожі підрозділи не змогли досягти серйозного просування і можуть втратити темпи наступу, набрані після захоплення Лисичанська Луганської області. Про це розповіли у Міністерстві оборони Великобританії.

За даними британської розвідки, за останні декілька днів наступ окупантів на Донбасі забуксував. У такій ситуації загарбники ризикують втратити темпи наступального потенціалу.

читайте такожАрмія України потужним ударом з HIMARS накрила військову частину і склад військ РФ у Луганську – Арестович"Однак за останні 72 години вони не досягли значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська", - наголошується в зведенні.

Також вказується, що планам військ Росії перешкоджає низка проблем, пов'язаних із застарілими транспортними засобами, зброєю і радянською тактикою, яка не дозволяє швидко перегрупувати війська у тому випадку, якщо вони не застосовуються в переважній масі. Наразі окупанти не можуть масово задіяти війська.

Крім того, як вважають британці, незважаючи на перемовини щодо зерна, політичний діалог між Україною та Росією стосовно завершення війни наразі розцінюється як малоймовірний сценарій.

"Незважаючи на що відбулися 13 липня 2022 року перемовини між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна і недавні успішні перемовини про обмін полоненими, перспективи більш широких перемовин щодо припинення конфлікту залишаються низькими", - підкреслили в розвідці Великобританії.

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Війна Росії проти України на Донбасі

Військовий експерт Петро Черник раніше заявив, що ефективні удари армії України по складах окупантів РФ ускладнюють запуск їхніх планів. Але обстановка, як і раніше, залишається непростою. Згідно з прогнозом експерта, загарбникам знадобиться декілька днів на відновлення логістики, після чого розпочнеться нова хвиля битви за Донбас.

У британській розвідці вважають, що армія Росії націлилися на отримання контролю над трасою Е40, що з'єднує Донецьк з Харковом. Уздовж осі головної дороги окупанти ведуть обстріли із захопленого Ізюму Харківської області. Росіяни очікують, що контроль над дорогою забезпечить їм перевагу в подальшому просуванні у Донецькій області.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ з ракетними системами залпового вогню HIMARS захопили ініціативу на полі бою. Українські війська успішно б'ють по логістиці та системі військового управління російських окупантів. Наступ Росії призупинено по всіх напрямках, у тому числі, і на Донбасі.

Інші новини:

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