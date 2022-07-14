УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Диявол на плечі, нашіптує на вухо": Патрушев може зайняти місце Путіна - The Washington Post

14 липня 2022, 11:03

Микола Патрушев набуває все більшого впливу. За останні два роки він був одним з небагатьох близьких радників, які мають регулярний доступ до президента РФ.

Володимир Путін, Микола Патрушев
Патрушев хоче контролювати Путіна і зайняти його місце/ Фото Reuters, Вікіпедія

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев може прагнути зайняти місце президента Володимира Путіна. Він набуває все більшого впливу, і саме його ідеї можуть лежати в основі рішень, ухвалених нинішнім господарем Кремля.

Як пише The Washington Post, Патрушев понда два десятиліття перебував за лаштунками в ролі "маклера влади", однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став набагато помітнішим.

Поки ходять чутки про проблеми зі здоров'ям Путіна і він уникає поїздок і публічних виступів, Патрушев "роз'їжджає по колишньому Радянському Союзу" і набуває все більшого впливу. Його довгі інтерв'ю й часті поїздки показують, що саме він має право інтерпретувати і пояснювати думки Путіна, на відміну від, скажімо, міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Почесний професор Школи славістики і східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона Марк Галеотті вважає, що Патрушев довгий час був "дияволом на плечі Путіна, який нашіптує отруту йому на вухо".

Джерела в Кремлі кажуть, що Патрушев - "п'яниця та красномовний силовик".

"Він все розуміє так, якби ще існував Радянський Союз, і бачить себе в цих термінах", - зазначив співрозмовник видання.

Зазначається також, що Патрушев заздрив Путіну, після того як останній очолив ФСБ.

"Путін був ніким. Путін був підполковником, а Патрушев - вже генерал-полковником", - зазначило джерело.

Після того як Борис Єльцин вибрав Путіна прем'єр-міністром, Патрушев зайняв посаду глави ФСБ. З цього моменту Патрушев прагнув як забезпечити збереження Путіна при владі, так і контролювати його, пише видання.

За словами інсайдерів в Москві, останні два роки Патрушев був одним з небагатьох близьких радників, що мають регулярний доступ до президента, що зміцнювало його вплив на Путіна.

Російський політолог Тетяна Станова каже, що Патрушев був одним з дуже небагатьох радників з безпеки, які, ймовірно, знали про рішення Путіна до початку вторгнення. І майже через п'ять місяців ніхто з них не може бачити або бажати виходу.

"Путіну потрібне продовження війни. В умовах війни він може керувати суспільством. Якщо буде мир, люди почнуть ставити питання, чому їхнє життя таке погане", - додав московський бізнесмен.

Як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що в Росії Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев може готувати свого сина на "заміну" Путіна.

Військовий експерт Олег Жданов говорив про те, що президент Росії Володимир Путін думає про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, посаду глави держави може зайняти Дмитро Патрушев - міністр сільського господарства і син секретаря Радбезу, а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія. Сам глава Кремля стане керівником Держради і залишиться фактичним главою держави. До свого формально відходу з влади він хотів би відтворити СРСР в будь-якій формі, але не може цього зробити через Україну.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін Микола Патрушев
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра, 15 липня 2022: Овнам - віщі сни, Близнюкам - гроші, Козерогам - важливі звістки

12:58

Прикмети на 15 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

12:52

Ти вже досить товста: Седокова розповіла, скільки наїла зайвих кілограмів

12:48

Вже 12 загиблих і 25 поранених: рятувальники показали наслідки ракетного удару РФ по ВінниціФотоВідео

12:36

Як і коли закінчиться війна в Україні: експерти озвучили три сценаріїВідео

Реклама
12:32

У Чернігові 8-річна дівчинка збирає гроші для ЗСУ: її батько зараз на фронті

12:05

Країна-вбивця вдарила ракетами по центру Вінниці - Зеленський опублікував відео з місця "прильоту"Відео

12:04

Хлопчик чи дівчинка: Тодоренко поділилася секретом вагітності

12:03

"До смерті Путіна": Доній розповів, коли може завершитися війна в Україні

12:03

Відео

11:52

"Одружитися він міг і на Стоцькій, і на Лорак": добробітниця Кіркорова приголомшила зізнанням

11:28

Загинув як герой у бою за Україну: батько виніс з-під обстрілу тіло загиблого сина

11:03

"Диявол на плечі, нашіптує на вухо": Патрушев може зайняти місце Путіна - The Washington PostВідео

10:41

Росія буксує на Донбасі і ризикує втратити темп, заданий захопленням Лисичанська – розвідка БританіїВідео

10:38

"Вони народжені для того, щоб руйнувати, брехати, красти": Гапчинська розповіла, як росіяни споганили їй життяВідео

10:29

З днем народження подрузі - щирі вітання, красиві листівки і картинки близькій людині

10:03

Окупанти в паніці: HIMARS за тиждень завдали 50 ударів без жодного промахуВідео

09:46

"Я стоятиму до останнього": навідниця "Принцеска" повинна була пекти тістечка, але вирішила воюватиВідео

09:45

Речі, які не можна купувати б/в: 6 головних секретівВідео

09:43

Війська РФ зміцнюють Антонівський міст, щоб вийти з окупованого Херсона – АрестовичВідео

Реклама
09:16

На Харківщині знищено майора-окупанта з Іжевська

08:58

Глава Росавіації потрапив до реанімації з "незвичайними" травмами: ЗМІ дізналися подробиці

08:56

В Україні ліквідували полковника з Кемерова, "вантаж 200" їхав до РФ чотири місяці

08:41

"Ми ще не починали": що мав на увазі ПутінПогляд

08:28

Гороскоп на сьогодні, 14 липня 2022: Скорпіонам - грошова удача, Козерогам - поїздка, Водоліям - здійснення мріїВідео

08:24

РФ замість мобілізації готує "добробати": в Україну мають намір відправити 34 тис. військових - ISWВідео

08:09

"Ідіотський сценарій": експерт розповів про плани Путіна щодо об'єднання РФ, України та БілорусіВідео

07:41

Два полковника загинули, ще двоє - поранені: ЗСУ знищили пункт управління російської дивізії ВДВ

07:07

РФ намагалася атакувати острів Зміїний, але промахнулася: бомби впали у море

06:55

Чому долар і євро досягли паритету?Погляд

06:31

Сирени вили всю ніч: у Миколаєві пролунали потужні вибухи, окупанти вдарили по місту ракетамиВідео

06:00

Війна триватиме до смерті Путіна, а НАТО час стріляти по Росії - Олександр ДонійВідео

05:20

Найсмачніший ніжинський салат з огірків на зиму пальчики оближеш: простий рецептВідео

05:00

ЗСУ з HIMARS захопили ініціативу на полі бою: наступ Росії буксує навіть на Донбасі – ЖдановВідео

04:21

На дух не переносять: ТОП-6 рослин, які відлякують комарів

03:57

17-річна донька Моніки Беллуччі в прозорій сукні з корсетом продефілювала на публіці

03:36

Шатунов у труні перекинувся: путініст Григорій Лепс викупить права на пісні Ласкового Мая

03:16

Восени у Москву, а потім - до Києва: Андрій Макаревич і Машина времени показали провокаційну афішу

03:10

Чудовий і найсмачніший салат на зиму: швидкий рецепт консерваціїВідео

03:05

Повертаємо мікрохвильовці колишній вигляд: 3 найкращі способи повного очищення "помічниці"

Реклама
02:40

Погода в липні поб'є новий рекорд: синоптики попередили, що спека в Україні буде пекельноюВідео

02:21

"Россіюшка": Гордон показав п'яне і принижене "обличчя" Росії

02:19

Анна Богдан після розставання з "холостяком" показала ідеальні форми в ультрамодному купальнику

02:10

Як зробити квартиру затишною: 5 речей, які освіжать інтер'єр

02:05

"Імбецили": Тарас Тополя розповів про тих, хто не може вивчити українську

01:43

"А Катя де?": Юрій Горбунов засвітився в компанії головних українських красунь

01:33

Звільнення Криму є неминучим - генерал-майор ЗСУ

00:53

Анна Кошмал зловила росіян на брехні про зйомки Сватів

00:51

Прикмети на 14 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:42

Вакарчук потрапив під ворожий обстріл

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти