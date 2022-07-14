"Диявол на плечі, нашіптує на вухо": Патрушев може зайняти місце Путіна - The Washington Post

Патрушев хоче контролювати Путіна і зайняти його місце/ Фото Reuters, Вікіпедія

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев може прагнути зайняти місце президента Володимира Путіна. Він набуває все більшого впливу, і саме його ідеї можуть лежати в основі рішень, ухвалених нинішнім господарем Кремля.

Як пише The Washington Post, Патрушев понда два десятиліття перебував за лаштунками в ролі "маклера влади", однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став набагато помітнішим.

Поки ходять чутки про проблеми зі здоров'ям Путіна і він уникає поїздок і публічних виступів, Патрушев "роз'їжджає по колишньому Радянському Союзу" і набуває все більшого впливу. Його довгі інтерв'ю й часті поїздки показують, що саме він має право інтерпретувати і пояснювати думки Путіна, на відміну від, скажімо, міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Почесний професор Школи славістики і східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона Марк Галеотті вважає, що Патрушев довгий час був "дияволом на плечі Путіна, який нашіптує отруту йому на вухо".

Джерела в Кремлі кажуть, що Патрушев - "п'яниця та красномовний силовик".

"Він все розуміє так, якби ще існував Радянський Союз, і бачить себе в цих термінах", - зазначив співрозмовник видання.

Зазначається також, що Патрушев заздрив Путіну, після того як останній очолив ФСБ.

"Путін був ніким. Путін був підполковником, а Патрушев - вже генерал-полковником", - зазначило джерело.

Після того як Борис Єльцин вибрав Путіна прем'єр-міністром, Патрушев зайняв посаду глави ФСБ. З цього моменту Патрушев прагнув як забезпечити збереження Путіна при владі, так і контролювати його, пише видання.

За словами інсайдерів в Москві, останні два роки Патрушев був одним з небагатьох близьких радників, що мають регулярний доступ до президента, що зміцнювало його вплив на Путіна.

Російський політолог Тетяна Станова каже, що Патрушев був одним з дуже небагатьох радників з безпеки, які, ймовірно, знали про рішення Путіна до початку вторгнення. І майже через п'ять місяців ніхто з них не може бачити або бажати виходу.

"Путіну потрібне продовження війни. В умовах війни він може керувати суспільством. Якщо буде мир, люди почнуть ставити питання, чому їхнє життя таке погане", - додав московський бізнесмен.

Як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що в Росії Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев може готувати свого сина на "заміну" Путіна.

Військовий експерт Олег Жданов говорив про те, що президент Росії Володимир Путін думає про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, посаду глави держави може зайняти Дмитро Патрушев - міністр сільського господарства і син секретаря Радбезу, а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія. Сам глава Кремля стане керівником Держради і залишиться фактичним главою держави. До свого формально відходу з влади він хотів би відтворити СРСР в будь-якій формі, але не може цього зробити через Україну.

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