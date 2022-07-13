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Росіяни "зажимають" гроші на армію та сумніваються в перемозі - соцопитування

13 липня 2022, 22:23

Війна в Україні і санкції Заходу змусили 56,5% опитаних росіян економити на продуктах через зростання цін.

Путін, війна, росіяни
Половина росіяни не готова підтримувати армію - опитування / Колаж фото Reuters

На тлі повномасштабної війни проти України, більше половини громадян Росії на сьогодні не готові жертвувати на свою армію ані копійки, йдеться в результаті соцопитування проєкту "Хроніки".

"Лише 8,4% опитаних заявляють про готовність віддавати більше 10% свого доходу на озброєння армії. 63,4% росіян готові віддавати шиш", - пише засновник проєкту, опозиційний політик Олексій Міняйло.

Війна в Україні і санкції Заходу змусили 56,5% опитаних росіян економити на продуктах через зростання цін. У 39,1% знизився дохід сім'ї. 11,8% втратили роботу.

За 1,5 місяці кількість росіян, які заявляють про підтримку "військової операції", скоротилася на дев'ять відсотків: з 64% до 55%. Це найнижча цифра від початку повномасштабної війни. У підсумку, в правильності проведення "спецоперації" розчарувався кожен сьомий опитаний.

Крім того, в порівнянні з травнем знизилася кількість росіян, які отримують інформацію через ТБ, радіо або газети.

Більше половини росіян (55%) впевнені, що перемога у війні не принесе особисто їм жодних благ, а ще 28,5% переконані, що перемога принесе мир, моральне задоволення, безпеку і зняття санкцій. Ще 3,3% чекають гордості, приєднання територій, зміцнення позицій РФ і перемоги над "нацистами".

Опитування проводилося з 29 червня по 5 липня методом телефонного інтерв'ю на всій території РФ. Фінальна вибірка - 1823 респонденти, зважена за статтю, віком і типом населеного пункту.

Війна Росії проти України

Військовий експерт Петро Черник раніше зазначив, що успішні удари ЗСУ по складах російських окупантів ускладнюють реалізацію їхніх планів. Однак обстановка як і раніше непроста. Згідно з його прогнозом, військам РФ знадобиться кілька днів, щоб відновити логістику, після чого очікується нова хвиля битви за Донбас.

За даними розвідки Британії, армія Росії націлилася на контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк з Харковом. Уздовж осі головної дороги росіяни ведуть обстріли із захопленого Ізюму. Окупанти очікують, що захоплення дороги забезпечить їм перевагу в подальшому просуванні в Донецькій області.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що незабаром чисельність важкої далекобійної артилерії заходу, такої як РСЗВ HIMARS, налічуватиме 14 одиниць техніки. Таке посилення української армії може завадити планам Росії щодо окупації Донбасу.\

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