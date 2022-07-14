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РФ замість мобілізації готує "добробати": в Україну мають намір відправити 34 тис. військових - ISW

14 липня 2022, 08:24

"Добровольцям" у віці до 50-60 років мають намір платити від 3,75 до 6 тисяч доларів на місяць.

російські військові, Путін
Російські "добробати" мають завершити навчання вже наприкінці серпня - Інститут вивчення війни / Reuters

У Кремлі віддали наказ регіонам Росії сформувати так звані "добровольчі батальйони" для відправки їх на війну проти України. Кожен з "суб'єктів Федерації", а також окуповані Крим та Севастополь, повинні будуть вербувати найманців. Чоловікам у віці до 50-60 років запропонують від 3,75 до 6 тисяч доларів на місяць. Контракт розраховано на 6 місяців. Збираються набрати 34 тисячі нових військових. Таким чином, Москва має намір відмовитися від непопулярної серед росіян мобілізації. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Згідно з даними ISW, кожен з 85 регіонів РФ повинен провести вербування і фінансову обробку людей, щоб вони вступали до лав батальйонів. Призов до військ повинен здійснюватися в рамках саме такої системи, а не на базі мобілізації.

читайте такожРосія провалила план захоплення України, але готує анексію територій після 11 вересня - ГУРЯк вважають фахівці, до російських "добровольчих батальйонів" приймають чоловіків у віці до 50-60 років. Контракт підписується на півроку. Зарплата в місяць - від 220 000 до 350 000 рублів (близько 3 750 до 6 000 доларів) . Деякі області пропонують додатковий негайний бонус за надходження в розмірі 200 000 рублів.

"Російські ЗМІ вже підтвердили створення або розгортання добровольчих батальйонів наприкінці червня і початку липня у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москві, Пермській, Нижегородській і Оренбурзькій областях", - відзначають аналітики.

Москва планує завербувати близько 400 солдатів на батальйон. Вони місяць проходитимуть навчання перед тим, як їх відправлять в Україну.

"Деякі російські звіти і документація свідчать про те, що Кремль прагне завербувати близько 400 солдатів на батальйон, які пройдуть місячну підготовку перед розгортанням в Україні", - вказують в ISW.

Передбачається, що якщо кожен регіон у РФ створить хоча б одну військову частину на 400 осіб, можуть з'явитися близько 34 тисяч нових військових.

Дивіться відео Главред – у Росії закликали готуватися до військової мобілізації

"Кількість чоловіків може змінюватися, оскільки деякі суб'єкти федерації, такі як Республіка Татарстан та Чечня, створюють відповідно два і чотири добровольчі батальйони. Цілком можливо, що деякі суб'єкти федерації можуть відкласти або не взяти участь у створенні батальйонів. Зокрема, офіційні особи у Волгограді зберігають мовчання з приводу формування нових підрозділів", - пояснили у Інституті.

Також в ISW підкреслили, що, незважаючи на початок новими батальйонами маневрів і можливе завершення ними підготовки до кінця серпня, вони навряд чи стануть боєздатними в короткостроковій перспективі.

Мобілізація у Росії

У Інституті вивчення війни 27 червня розповіли про те, що у РФ проводиться "таємна мобілізація". На думку аналітиків, Путін побоюється відкритої мобілізації і намагається поповнити свої війська за допомогою інших механізмів. Для цього Кремль використовує маніпуляції з законодавством.

У Раді національної безпеки і оборони України 9 липня зазначили, що Росія набирає бойовиків через центри зайнятості. Як стверджують у відомстві, там з'явилося вже понад 22,2 тисяч вакансій на службу за контрактом. Шукають снайперів, навідників, водіїв, санінструкторів та інших фахівців.

Голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай вважає, що Путін може оголосити мобілізацію у Росії після того, як ЗСУ отримають потрібну кількість одиниць західних озброєнь і перейдуть до контрнаступальної операції.

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