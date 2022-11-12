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"Як і казав Кирило Буданов": експерт розповів, куди після Херсонщини будуть бити ЗСУ

12 листопада 2022, 14:27

За його словами, на початку 2023 року можуть відбуватися одночасно щонайменше дві події.

ВСУ освободили Снигирёвку
Експерт розповів, куди після Херсонщини будуть бити ЗСУ / скриншот

Після визволення Херсонщини до кінця 2022 року цікаві речі можуть статися на Луганщині. Зокрема, звільнення Сватового, а також, якщо будуть достатні умови, просування ЗСУ як мінімум до Старобільська.

В інтерв'ю Главреду блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що це - оптимістичний сценарій.

За його словами, на початку 2023 року можуть відбуватися одночасно щонайменше дві події - контрнаступ на Донецькому та Запорізькому плацдармах.

"На запорізькому може початися просування на південь і південно-західний напрямок, а на Донецькому можуть активізуватися бої по Бахмут, Вугледар, Авдіївку. Також з початку 2023 року можуть розпочатися активні дії біля Білогорівки у напрямку Лисичанська та Сєвєродонецька, а також у напрямку Кремінна-Рубіжне. Тоді приблизно, як і говорив Кирило Буданов, до початку літа 2023 року ми зможемо вийти, фактично, до адмінкордону тимчасово окупованого півострова Крим", - зазначив експерт.

Коваленко підкреслив, що більш важливим буде не стільки звільнення територій на той момент, а те, наскільки ми зможемо просунутися в Запорізькій області, щоб мати можливість завдавати удари по Кримському мосту ракетною зброєю (і не тільки).

"Тому, що якщо ми його зруйнуємо, зменшимо навіть той потік вантажів, який досі відбувається по його залізничній ділянці, то ми зупинимо сполучення між материковою Росією і Кримом. Отже, буде зруйнована система забезпечення підрозділів російських угруповань на півдні, завдяки чому процес звільнення півдня може прискоритися. Чи реалістично до кінця 2023 року звільнити всю територію України - цілком, хоч і це буде складно. Однак все буде залежати від темпів поставок озброєнь від західних партнерів", - підсумував експерт.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано як мінімум п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ВСУ увійшли до Херсона. Українці зустрічали їх з квітами і плакали від радості.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Херсона
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