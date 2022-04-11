Як довго залишилося Путіну: експерт розповів, чого очікувати від попередників диктатора

Георгій Тука / Главред

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді розповів, що зміниться від відходу президента Росії Володимира Путіна або його ліквідації.

"Скільки залишилося Путіну, знає лише Господь. Взагалі, я вважаю помилкою персоналізацію тих політичних процесів, які відбуваються у відносинах Росії і України. Тому надії на те, що завтра Путін гикнеться, а післязавтра росіяни звільнять всі захоплені території, марні", - говорить Тука.

За його словами, роки роботи російської пропаганди на території РФ призвели до вкрай важких змін у світогляді "глибинного народу".

"Російські опозиційні канали, які працювали на платформі YouTube, нещодавно запитували у громадян РФ про їхнє ставлення до нападу Росії на Україну – 90% жителів російської глибинки відповідали, що щиро підтримують дії російської влади щодо України, вірять у справедливість і непогрішність власних збройних сил. Більш того, часто звучать заклики "бий хохлов до повного знищення"", - зазначає він.

Тука зазначає, що "сподіватися на те, що після того, як зникне одна персона, зміниться світогляд цілого суспільства, було б нерозумним".

"Росіянам хочуть вони цього чи ні - доведеться пройти через болісний процес дізнання правди, усвідомлення своєї ролі і відповідальності за все, що сталося. Закінчитися все це повинно буде загальнонаціональним покаянням російського народу, як це відбувалося в Німеччині після Другої світової війни", - зазначає Тука.

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Війна Росії та України

Держава-агресор Росія напала на Україну 24 лютого. Війна триває. У Міноборони України сказали, що окупанти завершили першу фазу військових дій, працюють над перегрупуванням і збираються організувати ще один наступ. Їх мета - захоплення всього Донбасу. Напевно загарбники спробують взяти під контроль і Харків, однак завдання навряд чи вдасться реалізувати.

В оборонному відомстві уточнили, що Росія змінила план з наступу на Україну. Ворог не очікував грамотно організованої оборони від українських сил. Тепер він змінює тактику, аналізує помилки і збирається знову атакувати.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою і виснажливою. Обидві сторони відступати не мають наміру. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.

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