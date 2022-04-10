УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Україна має повне право": Тука пояснив, чому ЗСУ повинні атакувати Росію на її території

10 квітня 2022, 03:30

Те, що Україна досі не завдала превентивного удару по РФ і Білорусі викликає у нього подив.

військові, ВСУ, війна
Тука пояснив, чому ЗСУ повинні атакувати Росію на її території / Фото Reuters

Україна повинна завдати превентивного удару по Росії. ЗСУ мають можливості завдати шкоди військовій інфраструктурі країни-окупанта.

Про це в чаті на Главреді заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Диверсійні акції на території РФ вже повинні проходити, по-моєму. А що стосується застосування ЗСУ, то, з моєї точки зору, по-перше, Україна має повне юридичне право, по-друге, має повне моральне право, а, по-третє, має можливість завдати ударів по об'єктах військової інфраструктури на території і Росії і Білорусі",- зазначив Тука.

Те, що Україна досі не завдала превентивного удару по РФ і Білорусі викликає у нього подив.

"Я не розумію, чому досі ми не завдали таких превентивних ударів (авіаційних, артилерійських) по російських і білоруських об'єктах військової інфраструктури, які використовують росіяни для нанесення ракетно-бомбових ударів по Україні. У нас є можливості зруйнувати аеропорти, нафтоперегінні заводи на території Білорусі, залізничні вузли",- зазначив експерт.

Також він пояснив, чому досі не завдано удару по Кримському мосту, який має величезне символічне значення для Росії.

читайте такожРозслідувач групи Bellingcat спрогнозував швидкий кінець війни в Україні, але з одним нюансом"Переважна більшість наших громадян не розуміють рівень захисту цієї споруди. Коли я працював у Міністерстві, отримував розвідувальну інформацію: усвідомлюючи значення цього мосту, росіяни застосували неймовірні заходи безпеки. Це стосується і систем ППО, розгорнутих навколо цієї споруди, а це означає, що нанести ракетно-бомбовий удар з повітря вкрай складно. Єдиний спосіб, як мені говорили військовослужбовці, це масове використання дронів-камікадзе. Умовно кажучи, потрібно одночасно запустити 200 дронів-камікадзе", - пояснив Тука.

читайте також"Налаштовуються на тривалу війну": Тука назвав кілька сценаріїв розвитку війни в УкраїніЗа його словами, Росія готується до таких дій з боку України, тому там розгорнута колосальна система захисту із застосуванням не тільки великої кількості особового складу, а й технічних засобів.

Раніше повідомлялося, що ракета, що впала під російським містом Бєлгород, насправді була запущена з території Росії. Раніше у РФ заявляли, що цю ракету нібито випустили з території України.

Читайте також:

viber
війна в Україні Георгій Тука
Реклама
Популярне
Жоден м'яз не здригнеться: знаки, які найкраще справляються зі стресом під час війниЖоден м'яз не здригнеться: знаки, які найкраще справляються зі стресом під час війни "Вкрали матрац і забули квашені огірки": Скрипка показав, як у нього вдома "гостювали" окупанти"Вкрали матрац і забули квашені огірки": Скрипка показав, як у нього вдома "гостювали" окупанти Великий дохід або чужі гроші: кому із знаків пощастить у грошах наступного тижня 11-17 квітняВеликий дохід або чужі гроші: кому із знаків пощастить у грошах наступного тижня 11-17 квітня Розслідувач групи Bellingcat спрогнозував швидкий кінець війни в Україні, але з одним нюансомРозслідувач групи Bellingcat спрогнозував швидкий кінець війни в Україні, але з одним нюансом "Не захотіла по-хорошому, будемо по-поганому": у Мозирі солдати РФ зґвалтували студентку - соцмережі"Не захотіла по-хорошому, будемо по-поганому": у Мозирі солдати РФ зґвалтували студентку - соцмережі
Підтримайте Главред

Останні новини

04:01

Велика битва за Донбас вже де-факто почалася - МВС

03:30

"Україна має повне право": Тука пояснив, чому ЗСУ повинні атакувати Росію на її території

03:11

"Батько розстріляний, а вона думає, що поїхав": Хливнюк розповів сумну історію п'ятирічної дівчинкиВідео

03:06

"3 мільйони - це за поранення": рідні окупантів рахують, скільки їм заплатять за смерть ще живих військовихВідео

02:33

Не артисти, не кумири, а боягузи і прислуга: Потап жорстко висміяв Нурлана Сабурова за малодушністьВідео

Реклама
02:30

Український спецназ захопив потужну гаубицю Мста-Б окупантівФото

02:03

Місячний календар на травень 2022: найкращі дні місяця

01:30

Зло і біль повернуться до Москви: астролог передрік Росії швидку розплату за війну в УкраїніВідео

01:05

Арестович оцінив ймовірність повторного наступу на КиївВідео

00:51

Прикмети на 10 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:38

Королева драми: Регіна Тодоренко "наїхала" на Колю Сергу, і поскаржився на погрози

00:06

"Ми як фашисти": у Сумській області знайшли щоденник російського окупантаВідео

09 квітня, субота
23:42

"Пророцтво сильніше, ніж Ванги і Нострадамуса": польські фанати показали, що чекає Путіна

23:11

Українським військовим вдалося захопити більше тисячі одиниць техніки РФ - OryxВідео

23:02

Україну чекає небезпечний момент: астролог назвав дату великих змін в країніВідео

22:46

"Україна не має часу чекати": Зеленський розповів про нову мішень РосіїВідео

22:10

"Фантастика! Ти тільки подивися": Джонсон зустрівся з Зеленським та шокувався від побаченого біля ОПВідео

21:24

Тоня Матвієнко розійшлася з Арсеном Мірзояном

21:18

"Спати дуже важко": Зеленський про двох різних президентів на одному фото, яке вразило весь світВідео

20:44

Нова поставка зброї і фінансова підтримка: як пройшла зустріч Зеленського і Джонсона в КиєвіВідео

Реклама
20:28

Вдала стрижка на коротке волосся боб-каре з чубчиком, що пасує всім жінкамФото

20:15

Ведучий Орла і Решки залишився без житла через рашистів - будівля зруйнована, у дворі снарядиВідео

20:10

Лукашенко потужно вдарили ключкою по обличчю під час хокейного матчуВідео

20:10

Прикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:53

У синцях і з осколками, але непереможений: кіт став символом незламності Бородянки

19:33

"Налаштовуються на тривалу війну": Тука назвав кілька сценаріїв розвитку війни в УкраїніВідео

19:16

Аналоги "ЛНДР" на Харківщині та Херсонщині: експерт оцінив можливість створення псевдореспублік

19:09

5 порад, які допоможуть швидко висушити одяг

18:43

Несподіваний візит: прем'єр Британії прибув до Києва і провів нважливі переговори із ЗеленськимВідео

18:33

Як старий Путін приніс в Україну нову коричневу чумуПогляд

18:29

"Неможливо дивитися без сліз": українців зворушив дідусь-біженець зі сплячим малюком на рукахВідео

18:27

Великий дохід або чужі гроші: кому із знаків пощастить у грошах наступного тижня 11-17 квітня

18:17

Розслідувач групи Bellingcat спрогнозував швидкий кінець війни в Україні, але з одним нюансомВідео

17:48

Олена Зеленська вперше розповіла про реакцію президента на вторгнення Росії в УкраїнуВідео

17:44

ФРН досягла межі з постачання Україні зброї із запасів армії - міністр оборони Німеччини

17:13

Дитяча армія диктатора Путіна: експерти ЗСУ розповіли про плани росіян забирати армію в 17 років

16:41

Доля наступної стадії війни вирішиться найближчим часом: Арестович озвучив терміниВідео

16:40

Ургант, Собчак і не тільки: російські зірки раптово захотіли ізраїльське громадянство та виїхати з РФ

16:39

Чому для Путіна важливі битви за Донбас та ХарківПогляд

16:07

29,25 грн: у Нацбанку заморозили курс гривні до долара до кінця війниВідео

Реклама
16:02

В Ірпені троє окупантів одночасно по-звірячому ґвалтували молоду дівчинуВідео

15:50

"Обличчя нашого президента - це ми всі зараз": Данилко відправив потужне послання Зеленському

15:28

"Війна принесла стільки горя, що забути неможливо": суд в РФ оштрафував чоловіка за цитату Путіна

15:17

Матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в РФ

15:17

За крок від червоної кнопки: як Росія зажила за заповітами ЖириновськогоПогляд

15:16

Росія обстрілює Україну ракетами, які віддали за Будапештським меморандумом - АрестовичВідео

14:36

Окупанти в Маріуполі знищили машину Tesla і безсоромно облаяли Ілона Маска

14:05

Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість

13:46

"Хвалені "Калібри" нічому не допомагають": у Мережу виклали розмову переляканого окупанта з дружиною

13:33

ЗСУ знищують "військову міць" Росії в Україні: воїни розбили бойові машини ворога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти