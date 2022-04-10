"Україна має повне право": Тука пояснив, чому ЗСУ повинні атакувати Росію на її території

Тука пояснив, чому ЗСУ повинні атакувати Росію на її території / Фото Reuters

Україна повинна завдати превентивного удару по Росії. ЗСУ мають можливості завдати шкоди військовій інфраструктурі країни-окупанта.

Про це в чаті на Главреді заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Диверсійні акції на території РФ вже повинні проходити, по-моєму. А що стосується застосування ЗСУ, то, з моєї точки зору, по-перше, Україна має повне юридичне право, по-друге, має повне моральне право, а, по-третє, має можливість завдати ударів по об'єктах військової інфраструктури на території і Росії і Білорусі",- зазначив Тука.

Те, що Україна досі не завдала превентивного удару по РФ і Білорусі викликає у нього подив.

"Я не розумію, чому досі ми не завдали таких превентивних ударів (авіаційних, артилерійських) по російських і білоруських об'єктах військової інфраструктури, які використовують росіяни для нанесення ракетно-бомбових ударів по Україні. У нас є можливості зруйнувати аеропорти, нафтоперегінні заводи на території Білорусі, залізничні вузли",- зазначив експерт.

Також він пояснив, чому досі не завдано удару по Кримському мосту, який має величезне символічне значення для Росії.

читайте такожРозслідувач групи Bellingcat спрогнозував швидкий кінець війни в Україні, але з одним нюансом"Переважна більшість наших громадян не розуміють рівень захисту цієї споруди. Коли я працював у Міністерстві, отримував розвідувальну інформацію: усвідомлюючи значення цього мосту, росіяни застосували неймовірні заходи безпеки. Це стосується і систем ППО, розгорнутих навколо цієї споруди, а це означає, що нанести ракетно-бомбовий удар з повітря вкрай складно. Єдиний спосіб, як мені говорили військовослужбовці, це масове використання дронів-камікадзе. Умовно кажучи, потрібно одночасно запустити 200 дронів-камікадзе", - пояснив Тука.

читайте також"Налаштовуються на тривалу війну": Тука назвав кілька сценаріїв розвитку війни в УкраїніЗа його словами, Росія готується до таких дій з боку України, тому там розгорнута колосальна система захисту із застосуванням не тільки великої кількості особового складу, а й технічних засобів.

Раніше повідомлялося, що ракета, що впала під російським містом Бєлгород, насправді була запущена з території Росії. Раніше у РФ заявляли, що цю ракету нібито випустили з території України.

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