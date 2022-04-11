"Ентузіазм уже згасає": війна затягнеться, але перемогу Україні принесе деморалізація орків – Тука

Війна затягнеться, але перемогу Україні принесе деморалізація орків – Тука/ Фото Reuters

Війна в Україні, на жаль, може затягнутися навіть на два-три роки, а то й довше. Нашій державі доводиться протистояти дуже потужному ворогу. Про це сказав ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексочільник Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді.

"З моєї точки зору, цей процес буде довгим. Війна точно не закінчиться ні за місяць, ні за три. Дай бог, щоб вона закінчилася за два-три роки. Не виключено, що війна з Росією затягнеться навіть на довше", – зазначає Тука.

Він наголосив, що українські воїни знищили багато військової техніки ворога, проте в масштабах РФ ці втрати не є критичними. Тому не варто сподіватися, що саме це стане вирішальним у перемозі України у війні.

Інші справа – людські втрати у російському війську. В Україні полягло дуже багато російської "живої сили", саме тому Росія, намагаючись поповнити ці втрати і закрити "дірки" у війську, почала процес переформатування особового складу і мобілізації. Та панічні настрої серед орків поширюються дуже швидко – і на поле бою не хочуть іти вже не тільки ті, кому довелося там побувати, а й ті, кого хочуть відправити туди вперше.

"Відомо, що величезна кількість орків, які вже побували в боях на території України, відмовляються заходити сюди повторно – все-таки їм хочеться ще трошки пожити. І ця хвиля починає розповсюджуватися на той особовий склад ЗС РФ, який тут ще не був. Тому "пєтушиний задор" росіян поступово сходить нанівець", – зазначає експерт.

На думку Георгія Туки, вирішальним у перемозі України стане саме деморалізація ворога, яка уже стає дуже помітною.

"Мені здається, що саме завдяки деморалізації особового складу зрештою може бути досягнуто найбільшого успіху Україною, а не завдяки завданню шкоди матеріально-технічному забезпеченню російського війська", – наголосив він.

Раніше капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах наголосив, що у війні з Україною Росія діє непередбачувано та нелогічно. РФ може готувати удар по Дніпру та Одесі з метою захоплення цих міст.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, що буде, коли світ "втомиться" від війни в Україні. За словами ексзаступника міністра з питань ТОТ і ВПО, ексочільника Луганської ВЦА Георгія Туки, інші держави з часом втомляться від жахливих кадрів з України, так само, як свого часу втомилися від війни у Сирії.

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