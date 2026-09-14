Польща готується до реального вторгнення РФ, Туск зробив заяву: подробиці

Прем'єр-міністр Польщі скликав екстрену нараду в Центрі урядової безпеки після ударів РФ по Ягодину.

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Польща не виключає ударів РФ по своїй території / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Коротко:

Туск не виключає ескалації з боку РФ проти Польщі

Найближчі тижні стануть періодом інтенсивних дій РФ

Дрон потрапив на відстань 800 м від кордону

Варшава підняла F-16 і оголосила тривогу

Варшава припускає, що подальша ескалація з боку Москви може перекинутися на польську територію. Про це прем’єр-міністр Дональд Туск заявив 13 вересня на екстреній нараді за участю представників МВС, Міністерства національної оборони та силових структур, скликаній після російських ударів по станції Ягодін поблизу польського кордону, повідомляє RMF24.

Прем’єр висловив надію, що найгірший сценарій не реалізується, однак не виключив нападу з боку Росії із застосуванням ще більш спеціалізованої техніки.

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"У найближчі тижні та місяці Росія проводитиме дуже інтенсивні дії. Ми не можемо виключити, що ця ескалація торкнеться й нашої території", - заявив Туск.

За словами глави уряду, про можливе загострення польські спецслужби та союзники попереджали ще до недільного інциденту. Він нагадав, що спроби паралізувати роботу пунктів пропуску фіксувалися раніше в Молдові, а російський план передбачав дезорганізацію та знищення українських прикордонних переходів, пише Polsat News.

Що сталося вночі біля Дорогуска

Під час масованої атаки в ніч на 13 вересня один безпілотник влучив у заправну станцію приблизно за 800 метрів від кордону в районі переходу Дорогуск - Ягодин, де загорілися дві вантажівки. Інший дрон вразив локомотив пасажирського поїзда, що курсував за маршрутом Київ - Варшава, за два кілометри від Польщі. Постраждалих немає.

Польська армія підняла в повітря винищувачі F-16, вертольоти та літак радіолокаційної розвідки SAAB. У Люблінській області увімкнули сирени та розіслали оповіщення RCB.

Оперативне командування видів збройних сил повідомило, що порушення повітряного простору Республіки Польща не зафіксовано, а тимчасово призупинене прикордонне оформлення відновили, інформує Interia.

Нова техніка, яку не можна збити на сто відсотків

Окремо Туск звернув увагу на типи безпілотників, які РФ застосувала цього разу. Віце-прем'єр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш уточнив, що польські системи виявили над заходом України понад десяток реактивних апаратів "Герань-5".

"Атаки цієї ночі свідчать, що росіяни готові використовувати більш небезпечне обладнання, ніж будь-коли раніше. Я маю на увазі реактивні дрони. Їхня дальність і точність викликають занепокоєння", - підкреслив прем’єр.

Туск визнав, що навіть Україна, яка добре підготовлена до протидії безпілотникам, не здатна на 100% ефективно їх збивати. Через це він доручив перевірити захищеність критичної інфраструктури.

"Тому ми маємо усвідомлювати, що Росія має такі можливості. Тому я також чекатиму на інформацію про те, наскільки ми готові до можливого використання безпілотників і пов’язаних із цим спроб зірвати нашу діяльність - чи то на залізницях, чи то на робочих місцях", - додав Туск.

​Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред ​

Дипломатичний напрям прем’єр обговорив із головою МЗС Радославом Сікорським, який повертався з Києва до Варшави. Уряд шукатиме способи спонукати союзників до рішучої реакції, зазначає TVP Info.

"Ми розглянемо, як мобілізувати наших союзників для рішучої відповіді. Ми не хочемо ухвалювати рішення, ґрунтуючись на емоціях, але немає сумнівів у тому, що ми маємо бути готові до спільної відповіді. Нічні атаки демонструють, що росіяни готові використовувати небезпечнішу військову техніку, ніж раніше", - підкреслив Туск.

Війна Росії та НАТО - новини

Як писав Главред, американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Однак існує й другий сценарій, згідно з яким Москва обмежиться диверсіями та залякуванням - і саме така гібридна кампанія є тією війною, до якої прагне Кремль і яку він може собі дозволити.

Країна-агресор Росія може ризикнути й спробувати окупувати країни Балтії за лічені дні, як раніше планувала зробити це зі столицею України. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов переконаний, що всі теракти та провокації в Європі відбуваються за єдиним планом і задумом Кремля.

"Це потрібно Росії, щоб розхитати ситуацію, створити хаос на території ЄС і розколоти Євросоюз та НАТО. Європейці цього не розуміють і думають, що десь там спецслужби Росії проводять якісь диверсійно-розвідувальні дії. Щоразу, коли спецслужби європейських країн починають розслідування чергового теракту, обов’язково знаходять "вуха" Кремля, що стирчать звідти", - сказав він.

Експерт розкрив сценарій агресії РФ проти НАТО

Експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував ймовірність військової провокації РФ проти країн НАТО.

"Мені здається, Росія не планує повноцінного повномасштабного військового вторгнення в країни Балтії. Російські оперативні плани завжди передбачали фактично ведення гібридної війни в країнах Балтії. Адже мета Росії - не окупація якоїсь конкретної території, а демонстрація нездатності НАТО надати підтримку одній із країн-членів Альянсу, незважаючи на зобов’язання щодо колективної оборони", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

На думку експерта, РФ прагнутиме створити достатньо серйозну загрозу, з якої всім буде зрозуміло, що вона походить від Росії, але яка при цьому дозволить іншим країнам НАТО під різними приводами не надавати підтримку якійсь із країн Балтії, що зазнала російської агресії.

"Найбільш очевидний варіант, про який я говорю з кінця 2022 року, - це навіть не сухопутна агресія, а створення повітряного коридору над так званим Сувалкським коридором. Тобто над найкоротшою відстанню від Білорусі до Калінінградської області. Під приводом того, що Калінінградська область де-факто заблокована, російському ексклаву загрожують країни НАТО, Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, сполучення через Балтику ненадійне тощо", - не виключив він.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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