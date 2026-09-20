'Дайте вже спокій': Косіняк-Камиш емоційно розкритикував нападки поляків на Україну

Польський міністр став на захист України та закликав опозицію до підтримки Києва.

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Косіняк-Камиш пояснив полякам, чому підтримка України важливіша за чвари / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що заяви Косіняк-Камиш:

Польща повинна підтримувати Україну

Цькування українців треба припинити

Якщо Україна не буде мати ППО, ракети і дрони полетять на Польщу

Під час виступу у Сеймі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив різку заяву через нападки деяких польських політиків на Україну. Про це повідомляє Wirtualna Polska.

Польський міністр наголосив, що дрони країни-агресора Росії полетять у бік Польщі, якщо Україна залишиться без засобів ППО. Як підтвердження він згадав, як під час нещодавніх атак російські реактивні безпілотники вибухали лише за кілька кілометрів від польського кордону.

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"Якщо Україна не матиме систем ППО та боєприпасів для збивання цих безпілотників, то більшість із них пролетять через територію України й досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Тоді продовжуйте цькувати українців", - емоційно сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, навіть "цькування українців має свої межі", і сьогодні "цією межею є безпека польської держави", яку деякі поляки вже перетнули.

"Вже розсварили поляків і українців. А тепер намагаєтесь розсварити поляків між собою, розсварити нас із НАТО та Західною Європою, залишити Польщу розбитою й самотньою. Та дайте вже спокій", – зазначив міністр.

Він додав, що підтримка Києва в інтересах Польщі, адже українські військові перехоплюють ракети на своїй території, щоб вони не долітали до сусідніх країн.

В Україні виник дефіцит ракет для захисту неба

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в Україні ще влітку виник дефіцит ракет не лише для систем Patriot, але й до інших компонентів протиповітряної оборони.

Patriot / Інфографіка: Главред

Тому для України надважливо поповнити арсенали зброї для захисту мирного населення до початку холодів. Проблемним питанням залишаються ракети наземних ППО та авіаційних платформ.

Останні новини Польщі

Нагадаємо, Главред писав, що за словами прем'єра Туска, Варшава припускає, що подальша ескалація з боку Москви може перекинутися на польську територію.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 36-го засідання "Рамштайна" про новий пакет військової допомоги Україні оголосила Польща. Його загальна вартість становитиме 50 млн євро.

Напередодні стало відомо, що у Польщі помітно погіршується ставлення частини суспільства до українців. Водночас зростає кількість злочинів на етнічному ґрунті проти громадян України.

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Про персону: Владислав Марцін Косіняк-Камиш Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) - польський лікар і політик.

Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.

У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.

У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска.

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