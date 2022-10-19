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Україна просить у Ізраїлю ППО, до списку потрапило 6 систем - Axios

19 жовтня 2022, 22:57

У Києві уточнили, що Росія завдає ударів по містах та інфраструктурі України, застосовуючи іранські безпілотники, сказали журналісти.

Patriot
ЗРК Patriot опинився в запиті України щодо ППО до Ізраїлю - ЗМІ / Defense.gov/John Hamilton

Посольство України в Ізраїлі 18 жовтня направило ізраїльському уряду офіційний запит з проханням надати 6 систем протиповітряної оборони – Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. У Києві нагадали Єрусалиму, що Росія завдає ударів по містах і цивільній інфраструктурі України, використовуючи іранські дрони-камікадзе.

Як повідомляє Axios, посилаючись на копію листа, який опинився в розпорядженні журналістів, Київ відправив офіційний запит Єрусалиму з проханням надати шість систем ППО – Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.

Журналісти відзначають, що в листі йдеться про перехід Росії до нового методу атак проти України – агресор застосовує іранські дрони проти міст і цивільної інфраструктури. Українська сторона згадала і про повідомлення ЗМІ, в яких йдеться про постачання РФ ракет Fateh і Zolfagar з Ірану.

Крім того, Україна просить Ізраїль підтримати Київ у підготовці українських військових.

Видання Axios підкреслює, що деяких із зазначених у листі систем, таких як Iron Beam, ще немає на балансі ізраїльської армії. Інші - ЗРК Patriot - виробляються Сполученими Штатами Америки.

Питання постачань зброї Україні від Ізраїлю

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 18 жовтня зробив заяву, згідно з якою Київ має намір офіційно звернутися до Ізраїлю з проханням надати системи ППО. За словами Кулеби, Україна звернеться до ізраїльської держави на тлі підтримки Іраном Росії у війні проти Києва.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим продовжуватиме постачати Україні гуманітарну та медичну допомогу. Однак ізраїльтяни не готові надати Києву системи озброєння.

Пізніше Ганц уточнив, що політика Ізраїлю в питанні постачань озброєнь Україні не зміниться.

За його словами, Єрусалим готовий допомогти Києву в розробці систем раннього попередження про ракетні удари.

Дивіться відео ТСН - як Україна захищатиметься від дронів-камікадзе

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