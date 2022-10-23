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"Зона смерті": експерт назвав місто, яке "прасуватимуть" окупанти

23 жовтня 2022, 22:54

У Росії ще зберігається досить великий мобілізаційний фонд, нагадав Сергій Грабський.

Харківська область
Експерт попередив про ймовірності наступу РФ на Харківщині

На Харківському напрямку російські окупанти можуть перейти в наступ, заявив військовий експерт Сергій Грабський.

"Всі розуміють виняткову важливість Харкова, саме тому противник просто прасує це місто, створюючи "зону смерті" в цьому напрямку. І це велика проблема, противник буде продовжувати діяти в такій же манері. Тому мова йде не про лінії оборони, а про укріплені пункти", - підкреслив він в інтерв'ю УНІАН.

При цьому військовий експерт запропонував не забувати про те, що у Росії ще зберігається досить великий мобілізаційний фонд.

"Можна багато і часто "пирхати" з приводу того, що якість цього мобілізованого ресурсу недостатня, але тут не про якість, а про кількість. Їх просто багато. Одна справа, воювати проти 10 ворогів, і інша справа, коли їх 100. І на кожного цього ворога має бути якийсь засіб ураження", - додав Грабський.

Нагадаємо, раніше в розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

Читайте ще:

Харківська область війна Росії та України Сергій Грабський
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