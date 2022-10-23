Стали відомі колосальні втрати російської авіації за час війни в Україні

Окупанти зазнають значних втрат через часті авіакатастрофи.
Росія з початку 2022 року стрімко втрачає авіацію не тільки на полі бою. Так, у неділю, 23 жовтня в російському Іркутську на двоповерховий будинок впав літак Су-30.
Як повідомляє СтратКом, ця катастрофа стала 11 небойовою втратою авіації Росії з 24 лютого.
Втрати авіації окупантів:
- 24 лютого Ан-26 під Воронежем. Екіпаж загинув;
- 8 квітня Міг-31 в Ленінградській області. Екіпаж катапультувався;
- 17 червня Су-25 в Бєлгородській області. Льотчик встиг катапультуватися;
- 21 червня Су-25 в Ростовській області. Пілот загинув;
- 24 червня Іл-76 в Рязані. Загинули чотири людини;
- 11 вересня Су-34 в Криму. Пілоти встигли катапультуватися;
- 1 жовтня літак на аеродромі "Бельбек" в Криму. Льотчик катапультувався;
- 9 жовтня Су-34 в Ростовській області. Пілоти катапультувалися;
- 9 жовтня Су-25 в Ростовській області. Пілот загинув.
Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів звалився прямо на житлові будинки, внаслідок чого сталася потужна пожежа.
Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.
У мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці катастрофи.
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Автор: Маша Тупченко