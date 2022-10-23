УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Поки у РФ закінчаться ракети, вона рознесе всю енергосистему": Жданов оцінив загрозу блекауту

23 жовтня 2022, 23:25

Жданов розповів, чому Росія почала застосовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе.

Олег Жданов, російська ракета
Олег Жданов / Главред, УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що не варто рахувати кількість ракет, які залишилися у Росії.

За його словами, потрібно шукати способи захисту від російських ракет. При цьому експерт зазначив, що влітку у росіян було приблизно 3500 ракет, скільки зараз – невідомо.

"Ми не знаємо точну кількість ракет. Я думаю, що розвідка спирається на якісь дані. Тому дає таку оцінку, що 35% ракетного арсеналу вже використані. Влітку фігурувала цифра, що в РФ в бойовому складі десь 3500 ракет. 35% - це більше 1000 ракет. Я постійно говорю, не вважайте російські ракети треба шукати способи захисту від них поки в Росії ракети закінчаться, вони рознесуть всю нашу енергосистему будемо сидіти сидіти зі свічками і ставити буржуйки в багатоповерхівках. Я б не прив'язувався до кількості ", – прокоментував експерт слова глави ГУР Буданова.

Зазначимо, напередодні глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що кількість ракет в Росії впала до критичного рівня – 30%. Саме тому, Росія почала застосовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе, сказав він.

ППО для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про розмову зі своїм ізраїльським колегою Яіром Лапідом.

В ході діалогу сторони обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи і технології ППО і ПРО для протидії іранським безпілотникам, які використовує Росія з метою ударів по українських містах.

Читайте також:

війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:36

Джонсон відмовився йти повторно в прем'єри Британії

23:25

"Поки у РФ закінчаться ракети, вона рознесе всю енергосистему": Жданов оцінив загрозу блекаутуВідео

22:54

"Зона смерті": експерт назвав місто, яке "прасуватимуть" окупантиВідео

22:52

Стали відомі колосальні втрати російської авіації за час війни в УкраїніВідео

22:26

"Ти — алкоголік": Усик жорстко "наїхав" на Ф'юрі та спрогнозував підсумок їх можливого боюВідео

Реклама
22:08

Макрон зробив дивну заяву про мирну угоду з РФВідео

21:55

Ракетний удар РФ: всім областям України повернули можливість електропостачанняВідео

21:52

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

21:15

"Кидають як гарматне м'ясо": Пономарьов розповів, як мобілізація влаштує переполох в РФВідео

21:02

Погрози застосування "брудної бомби": Зеленський натякнув, що за шантажем стоїть ПутінВідео

20:49

Названа причина смерті Хагріда - шотландського актора Роббі КолтрейнаВідео

20:25

Окупантів вибили з-під Бахмута: опублікована карта просування ЗСУВідео

20:10

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

20:08

У Франції жорстко відповіли на заяву Шойгу про "брудну бомбу"Відео

20:05

"Ви вже програли": Вакарчук разом з бійцями ЗСУ потужно звернувся до ворогів з передової:

19:58

"Росіяни планують самі": в Україні різко відповіли на фейк Шойгу про "брудну бомбу"Відео

19:48

Малюк № 4: принц Вільям та принцеса Кетрін готуються до гучної заяви на початку року

19:35

Ціни на хліб, молоко і м'ясо будуть зашкалювати: українців попередили про рекордне подорожчанняВідео

19:32

Колишній полковник ФСБ спрогнозував терміни закінчення війни в УкраїніВідео

19:31

Віталій Портников. Путін не вимкне УкраїнуВідеоблоги

Реклама
19:29

Витягнуть щасливий квиток: 3 знаки зодіаку в списку везунчиків тижня

19:25

Росіяни, ви прилетіли - не буде у вас авіації!Погляд

19:16

Безжальні борці з пилом: де потрібно зберігати пилосос і швабру

19:00

Гороскоп на завтра 24 жовтня 2022: Ракам - переїзд Скорпіонам - визнання, Козерогам - досягненняВідео

18:50

"Превентивний удар НАТО": експерт про сценарій перекидання в Україну десантників СШАВідео

18:21

Яку територію України затопить у разі підриву Каховської ГЕС: з'явилася картаВідео

18:21

Шойгу видав фейк про підготовку Україною "брудної бомби": у чому небезпека підлого плану РФВідео

18:20

Кремль відвертає увагу від поразок РФ на полі боюПогляд

17:53

Українці можуть залишитися без пенсій і зарплат: Шмигаль розкрив катастрофічний сценарійВідео

17:51

"Розвал Росії теж простежується": астролог дала новий прогноз по війніВідео

17:07

"Хоче умиротворити агресора": у Зеленського відповіли Саркозі на скандальні слова про війнуВідео

16:57

Ізраїль знищив у Сирії виробництво іранських дронів і склад готової продукції для РФВідео

16:49

"Розпалювання геноциду": Кулеба жорстко відповів на заклик пропагандиста РФ спалювати українських дітей

16:32

Мороз і снігопад: коли в Україну увірветься зимаВідео

16:29

Запроданка Таїсія Повалій розповіла, чому її не хоче путініст Ігор ЛіхутаВідео

16:26

У Херсоні прогримів потужний вибух: скоєно замах на "начальника СІЗО"Відео

16:10

Прикмети на 24 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити грошейВідео

16:06

"Це лише відтягує вирок РФ": ексдепутат Держдуми пояснив, яку планку не готовий переступити ПутінВідео

16:01

Вороги їли собак, кішок, не шкодували нікого: лідер Kozak System розповів про жахи війни на Київщині

15:50

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022: Овнам криза, Ракам - кохання, Скорпіонам - великі зміниВідео

Реклама
15:48

Найсмачніші хрусткі коржі за 15 хвилин, від яких неможливо відмовитися: швидкий рецепт закускиВідео

15:41

Пілоти задихнулися в повітрі: несподівана версія катастрофи Су-30 в ІркутськуВідео

15:40

20 років без Анатолія Євдокименка: Софія Ротару в сльозах показала могилу коханого чоловіка

15:15

Грузини з ЗСУ показали, як безжально знищили 16 російських окупантівВідео

15:05

Ектор Хіменес-Браво показав шокуючі кадри з Миколаєва: "Оце "русский мир"

15:00

"Товаришу, пройдімо": як колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао прогнали зі з'їзду Компартії

14:53

ЗСУ пішли вперед і "посунули лінію фронту" на південному напрямкуВідео

14:24

У Вашингтоні стурбовані геополітичними аферами Ілона Маска - The Washington Post

14:20

Круте піке: у РФ військовий літак Су-30 звалився на житлові будинки, є жертвиВідео

14:16

День ангела в листопаді 2022: іменинники місяця

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти