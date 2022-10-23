"Поки у РФ закінчаться ракети, вона рознесе всю енергосистему": Жданов оцінив загрозу блекауту

Олег Жданов / Главред, УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що не варто рахувати кількість ракет, які залишилися у Росії.

За його словами, потрібно шукати способи захисту від російських ракет. При цьому експерт зазначив, що влітку у росіян було приблизно 3500 ракет, скільки зараз – невідомо.

"Ми не знаємо точну кількість ракет. Я думаю, що розвідка спирається на якісь дані. Тому дає таку оцінку, що 35% ракетного арсеналу вже використані. Влітку фігурувала цифра, що в РФ в бойовому складі десь 3500 ракет. 35% - це більше 1000 ракет. Я постійно говорю, не вважайте російські ракети треба шукати способи захисту від них поки в Росії ракети закінчаться, вони рознесуть всю нашу енергосистему будемо сидіти сидіти зі свічками і ставити буржуйки в багатоповерхівках. Я б не прив'язувався до кількості ", – прокоментував експерт слова глави ГУР Буданова.

Зазначимо, напередодні глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що кількість ракет в Росії впала до критичного рівня – 30%. Саме тому, Росія почала застосовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе, сказав він.

ППО для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про розмову зі своїм ізраїльським колегою Яіром Лапідом.

В ході діалогу сторони обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи і технології ППО і ПРО для протидії іранським безпілотникам, які використовує Росія з метою ударів по українських містах.

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