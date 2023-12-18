Від самого початку Захід розглядав допомогу Україні як тимчасову: експерт пояснив ситуацію зі зброєю

Українське суспільство сильно розслабилося, думаючи, що Захід допомагатиме завжди, зазначив Загородній.

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США можуть скоротити Україні допомогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Захід від початку розглядав допомогу Україні як тимчасову перед тим, як українці самі почнуть виробляти зброю, розповів в інтерв'ю Главреду політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Експерт вважає, що погрозами скоротити допомогу Захід зараз "підштовхує нас до таких дій". Деякі зрушення є, додав Загородній.

"Наприклад, у громад забрали податки на доходи фізичних осіб (ПДФО), банки нарешті обклали податком на 50% - і це правильно. Адже фінансова система, яка не забезпечує оборонку і реальний сектор кредитами, є паразитом, який не повинен жерти стільки ресурсів", - відповів експерт.

Завдання українців - забезпечити армію, підтримати реальний сектор економіки і виробництво озброєння, підкреслив Загородній.

Дивіться відеоверсію прогнозу Тараса Загороднього для України на 2024 рік:

На думку Загороднього, державою має бути ліквідовано Укроборонпром, а всі замовлення підприємства повинні отримувати без посередників.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній-політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Україні не вистачає зброї

На тлі суперечок у Конгресі США з приводу подальшого фінансування військової допомоги України багато західних ЗМІ почали описувати сценарії поразки ЗСУ.

Американський президент Джо Байден, закликаючи законодавців нарешті вирішити питання підтримки Києва, припустив, що Путін на Україні не зупиниться і у найближчому майбутньому з російською армією будуть воювати вже солдати США. За даними Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

Самі ж російські окупанти скористалися падінням підтримки України Євросоюзом і США і пішли у новий масштабний наступ, витісняючи ЗСУ коштом м'ясних штурмів і переваги в артилерійських снарядах.

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