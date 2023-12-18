Росіяни просунулися до 2 км на окремих ділянках фронту - Тарнавський

Російські війська шляхом "м'ясних" штурмів домоглися часткового успіху в просуванні на Авдіївському напрямку до 1,5-2 км, цитує Reuters бригадного генерала Олександра Тарнавського.
За його словами, у ворога не змінилася ціль оточити українське угруповання в Авдіївці, але противник постійно змінює тактику. Атаки ЗС РФ проводять постійно.
Ситуація в Авдіївці змінювалася "щодня і щонночі", додав Тарнавський. Російські війська досягли часткового успіху на деяких ділянках на глибині приблизно від 1,5 до 2 км.
ЗСУ утримують тиск загарбників, хоча ті часто вдаються до "м'ясних" штурмів, не шкодуючи свій особовий склад.
Окремо Тарнавський визнав проблеми з особовим складом ЗСУ, оскільки захисникам необхідний відпочинок.
"Сьогодні у нас є певні труднощі з особовим складом, який перебуває у нас на передовій. Так, вони сьогодні не такі свіжі, не такі відпочилі. У кожного командира повинен бути резерв", - підкреслив генерал.
Тарнавський сказав, що зимові умови - холод, обмежена видимість і відсутність укриття від дерев без листя - були проблемою для обох сторін.
"Але у нас є багаторічний досвід ведення бойових дій в зимових умовах. Логістика, евакуація та переміщення техніки та особового складу ускладнені", - сказав він.
Росія наступає
Понад тиждень росіяни ведуть новий масштабний наступ на сході України, намагаючись, в тому числі, оточити Авдіївку.
Останню окупанти штурмують навіть вночі, підтвердив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Разом з тим, за даними Інституту вивчення війни, українські військові змогли просунутися в районі Синьківки на Куп'янському напрямку.
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