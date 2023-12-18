"Прослушка" Залужного: у Зеленського заявили про "знахідку" часів Януковича

Прослушка виявлена в кабінеті, де рік тому працював помічник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, сказав Сергій Лещенко.

https://glavred.net/politics/proslushka-zaluzhnogo-u-zelenskogo-zayavili-o-nahodke-vremen-yanukovicha-10526018.html Посилання скопійоване

У кабінеті, де мав працювати Залужний, знайшли старий пристрій без обладнання для накопичення інформації - Лещенко / фото: Офіс президента

У приміщенні, де збирався розміститися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, знайдено пристрій часів президента-втікача Януковича. Технічне пристосування не призначене для передачі сигналу або накопичення інформації. У кабінеті більше року тому сидів підлеглий Залужного. Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що в пресі помилково говорять про "знайдений в кабінеті Залужного пристрій".

"Ідеться про застарілий пристрій, який використовувався українськими службами ще в часи Януковича. Технічний засіб не мав обладнання для передачі сигналу або накопичення інформації. Він виявлений у приміщенні, яке розташоване в одній з публічних будівель, де мав намір розміститися Главком разом зі своїми колегами та підлеглими", - пояснив Лещенко. відео дня

За словами чиновника, більше року тому в цьому кабінеті сидів підлеглий Залужного. Сам главком раніше знаходився в будівлі, але не в кабінеті, де виявили прослушку.

"Це приміщення тривалий час було державною власністю, але потім потрапило в руки до приватного інвестора, який оперував ним на власний розсуд. В цій будівлі, але не в цьому кабінеті, більше року тому сидів Валерій Залужний. Конкретно в цьому кабінеті сидів його підлеглий. Потім вони змінили місце розташування. Зараз воліли повернутися в цю будівлю. Походження цього пристрою вивчається правоохоронцями", - підкреслив Сергій Лещенко.

"Прослушка" Залужного

Раніше українські ЗМІ повідомили, що у кабінеті, який готували для головкома ЗСУ Валерія Залужного, виявили прослушку. В СБУ ж заявили про виявлення прослушки в будівлі, де повинна була працювати команда Залужного, а не конкретно в кабінеті високопоставленого військового.

Пізніше стали відомі нові подробиці про "прослуховування" Залужного. За даними журналіста Юрія Бутусова, персонал будівлі проходить перевірку на поліграфі. Розслідування триває.

Залужний прокоментував "прослушку": він заявив, що пристрій виявили в приміщенні, яке він повинен був використовувати для роботи. Також главком підкреслив, що це його не постійне місце трудової діяльності.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.