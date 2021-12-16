У Раді помічниця Арахамії впала і знепритомніла: депутати кинулися рятувати

Верховна Рада / скріншот

В кулуарах Верховної Ради помічниця на громадських засадах голови фракції Слуга народу Давида Арахамії зомліла. Їй спробували надати допомогу кілька депутатів.

Як повідомляє PavlovskyNEWS в Telegram, дівчині стало погано і вона впала в коридорі.

Що сталося

Згідно з повідомленням журналіста, якийсь час дівчина сиділа з ознаками втоми, а потім раптово впала на підлогу. Майже відразу до неї на допомогу прийшов голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький і запропонував напоїти дівчину солодким чаєм.

Дівчина досить швидко прийшла до тями і самостійно попрямувала в медичний пункт Ради.

Пізніше журналісти дізналися, що дівчину звуть Олена Зель і вона є помічницею на громадських засадах глави фракції Слуга народу Давида Арахамії.

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Раніше повідомляли, що в залі Київської міської ради сталася бійка, ймовірними учасниками якої були депутати Київради.

Депутат від фракції Слуга народу Владислав Трубіцин спробував влаштувати бійку.

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