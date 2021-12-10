Львівські депутати просять Раду та Зеленського перейменувати Росію

Росію вимагають перейменувати в Україні / скріншот з відео

Депутати Львівської обласної ради схвалили постанову зі зверненням до Верховної Ради та Президента України Володимира Зеленського з вимогою офіційно перейменувати Російську Федерацію в "Московію".

Відповідне рішення підтримали 59 депутатів. Засідання транслювалося на офіційному YouTube-каналі облради у четвер, 9 листопада.

Свою ініціативу депутати називають "відновленням історичної справедливості" і виступають за використання назви "Московія" замість назви "Росія" або "Російська Федерація" на державному, офіційному та громадському рівнях, а також у ЗМІ. Звернення тепер буде направлено президенту і Верховній Раді.

Раніше ми повідомляли, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що в Україні слід перейменувати населені пункти відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Він зазначив, що вже підписав кілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади з проханням їх перейменувати.

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