Стали відомі подробиці звернення Зеленського до депутатів

На порядку денному будуть досягнення за першу половину каденції.
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев розкрив подробиці звернення президента України Володимира Зеленського до депутатів, яке заплановане на 1 грудня.
Політик стверджує, що глава держави розповість про досягнення країни за половину президентської каденції і повідає плани і цілі на другу частину свого правління.
Гетманцев називає цю подію знаковою.
Тим часом, Гетьманцев припустив, що про свої досягнення Зеленський говоритиме через те, що часто на них не звертають уваги і вказують на помилки.
"Я переконаний, що на екваторі свого терміну він підведе підсумок того, що досягнуто. Тому що ЗМІ і експортне середовище не звертає уваги на ті досягнення, які є", - заявив Гетьманцев.
Звернення Зеленського до депутатів також прокоментувала і колега Гетманцева, "слуга" Олена Мошенець.
За її словами, темою звернення президента Зеленського буде внутрішнє і зовнішнє становище України, а також буде згадана ситуація на кордоні з Росією і інформація про загрозу повномасштабного вторгнення і, звичайно ж, пандемія COVID-19.
"Ми повинні розуміти, яка наша подальша стратегія, тому що фактично раз на кілька місяців ми чуємо про нові штами коронавірусу. Очевидно, що це ще одна війна - за здоров'я і життя наших громадян", - заявила шахрай.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський звернеться у депутатам з питанням про ситуацію як в країні, так і про становище України на міжнародній арені.
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