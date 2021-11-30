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Стали відомі подробиці звернення Зеленського до депутатів

30 листопада 2021, 15:08

На порядку денному будуть досягнення за першу половину каденції.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський звернеться до депутатів 1 грудня / скріншот

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев розкрив подробиці звернення президента України Володимира Зеленського до депутатів, яке заплановане на 1 грудня.

Політик стверджує, що глава держави розповість про досягнення країни за половину президентської каденції і повідає плани і цілі на другу частину свого правління.

Гетманцев називає цю подію знаковою.

Тим часом, Гетьманцев припустив, що про свої досягнення Зеленський говоритиме через те, що часто на них не звертають уваги і вказують на помилки.

"Я переконаний, що на екваторі свого терміну він підведе підсумок того, що досягнуто. Тому що ЗМІ і експортне середовище не звертає уваги на ті досягнення, які є", - заявив Гетьманцев.

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Звернення Зеленського до депутатів також прокоментувала і колега Гетманцева, "слуга" Олена Мошенець.

За її словами, темою звернення президента Зеленського буде внутрішнє і зовнішнє становище України, а також буде згадана ситуація на кордоні з Росією і інформація про загрозу повномасштабного вторгнення і, звичайно ж, пандемія COVID-19.

"Ми повинні розуміти, яка наша подальша стратегія, тому що фактично раз на кілька місяців ми чуємо про нові штами коронавірусу. Очевидно, що це ще одна війна - за здоров'я і життя наших громадян", - заявила шахрай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський звернеться у депутатам з питанням про ситуацію як в країні, так і про становище України на міжнародній арені.

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