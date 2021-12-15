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У Донецькій області трагічно загинув депутат на очах у семирічного сина

15 грудня 2021, 19:24

Попередня версія смерті - самогубство.

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Попередньо було встановлено, що загиблий прийшов додому і вистрибнув з вікна / dn.npu.gov.ua, pokrovsk.news

У місті Селидове Донецької області з вікна власної квартири на п'ятому поверсі випав депутат міської ради. Чоловік розбився на смерть.

Трагедія сталася в середу, 15 грудня, повідомили в прес-службі Покровського районного управління Національної поліції в Донецькій області.

Про інцидент повідомив місцевий житель, який, ймовірно, став свідком нещасного випадку. Об 11:40 він звернувся до правоохоронців. Попередньо було встановлено, що загиблий прийшов додому і вистрибнув з вікна.

"Трагедія сталася на очах у семирічного сина загиблого, який в цей момент знаходився вдома сам. Зараз з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією видання pokrovsk.news, загиблим виявився місцевий депутат Леонід Осипов. Він очолював відділ освіти міської ради міста Селидове.

Раніше ми повідомляли, що вранці 11 грудня в Києві помер депутат Київради VIII скликання Олексій Новіков (партія Єдність). Політику було всього лише 38 років. Про смерть Олексія повідомила його дружина в Facebook.

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Автор: Сергій Кущ
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народний депутат новини Донбасу
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