Через ядерну зброю Росії Білорусь мають оголосити зоною міжнародної відповідальності - Санніков

Сьогодні ситуація така, коли потрібно знову говорити про Будапештський меморандум, вважає Андрій Санніков.

Санніков розповів, які заходи мають бути вжиті у зв'язку з розміщенням ядерної зброї в Білорусі / Фото: Главред, сайт Кремля

На фоні того, що російський диктатор Володимир Путін хоче розмістити ядерну зброю на території Білорусі, знову варто порушувати питання про Будапештський меморандум. Оскільки одне з його положень свідчить про те, що держави-підписанти повинні вживати заходів у разі ризику ядерної агресії щодо України. Про це в інтерв'ю Главреду заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Санніков зазначив, що Україну "здали". Він нагадав, що, згідно з Будапештським меморандумом, сторони повинні вжити заходів проти порушень територіальної цілісності або хоча б почати консультації.

"Сталося найстрашніше - Росія, як ядерна держава, напала на Україну, яка відмовилася від можливості володіти ядерною зброєю. І нічого, жодних консультацій. Почали давати якісь незрозумілі коментарі про те, що це не гарантії, а запевнення. Але це [Будапештський меморандум] - юридичний документ у повній відповідності міжнародному праву, підписаний керівниками держав. Як це не може мати юридичної сили (як стверджують деякі)?!" - сказав Санніков.

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Сьогодні, за його словами, ситуація така, коли потрібно знову говорити про Будапештський меморандум.

"Тому що одне з останніх його положень, якщо мені не зраджує пам'ять, говорить, що якщо виникне загроза агресії щодо України із застосуванням ядерної зброї, то держави-підписанти повинні вживати заходів. Перш за все скликати Раду Безпеки ООН, яку Україна вже вимагала. Які заходи? Та які завгодно, тому що це ситуація не мирного часу, а військового (...) Повинні бути прийняті всі заходи аж до оголошення Білорусі зоною міжнародної відповідальності з усіма наслідками. Тому що в Білорусі править абсолютно непередбачуваний диктатор, який не має ніякої легітимності. І що, міжнародне співтовариство буде спокійно дивитися, як за допомогою нього Путін буде використовувати ядерну зброю? Тоді це у жодні ворота не лізе", - сказав Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі

25 березня президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що РФ має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився з Олександром Лукашенком.

Як стверджує Путін, Мінськ не отримає контроль над ядерними зарядами, тобто нібито режим нерозповсюдження ядерної зброї не буде порушений.

За словами Путіна, Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер", які можуть нести такі заряди. Президент Росії додав, що на території Білорусі до 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Підготовка екіпажів "Іскандерів" має розпочатися 3 квітня.

Кремлівський диктатор стверджує, що "приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії про те, що вони збираються поставляти снаряди з збідненим ураном в Україну".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль фактично взяв Білорусь в ядерні заручники. За його словами, заява Путіна – крок до дестабілізації ситуації в країні.

У Польщі назвали це рішення кроком до втягування Білорусі в російську військову машину. А в Євросоюзі заявили, що готові відповісти на рішення Путіна санкціями.

Тим часом в Білому домі поки не бачать будь-яких ознак того, що країна-окупант Росія перекидає ядерну зброю на територію Республіки Білорусь. Вашингтон буде спостерігати за подальшим розвитком ситуації.

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