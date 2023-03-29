"Узгодили з Сі Цзіньпіном": Жданов розкрив задум Путіна і Лукашенка з ядерною зброєю в Білорусі

Рішення Путіна ще раз показує, що Білорусь знаходиться під контролем РФ

Жданов розкрив задум Путіна і Лукашенка з ядерною зброєю в Білорусі / скріншот YouTube

Російський і білоруський диктатори Володимир Путін і Олександр Лукашенко погодили з Сі Цзіньпіном розміщення ядерної зброї на території Білорусі, впевнений полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що Путін продовжить розмахувати ядерною дубиною.

"Причому я вважаю, що Путін погодив питання розміщення ядерної зброї в Білорусі з Сі Цзіньпіном, тому що Китаю дуже важлива Білорусь. Якщо Китай не може увійти в Україну і використовувати нашу країну в якості плацдарму для експансії на європейський ринок, то Пекіну потрібна Білорусь. І Лукашенко в цьому контексті не дарма їздив до Пекіна", - пояснив експерт.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Також Жданов підкреслив, що рішення Путіна ще раз показує, що Білорусь знаходиться під контролем РФ.

"Наявність російської ядерної зброї на території Білорусі буде свідчити про те, що ніякої демократії в республіці не буде і вона стане під жорсткий контроль військ РФ.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У США та міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) відреагували на заяву Путіна про те, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Міністерство оборони США заявило, що зараз немає жодних ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю. Але в міжнародній кампанії по забороні ядерної зброї засудили заяву диктатора і заявили, що Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН і не допустити ядерного шантажу від Путіна. У МЗС підкреслили, що заява Путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в РБ – чергова провокація. Окупанти ведуть жорстоку війну проти України, не можуть здобути перемогу на полі бою і переходять до подібних дій.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розміщення тактичної ядерної зброї країною-агресором РФ на території Білорусі не має ніякого сенсу з точки зору подій, що відбуваються на полі бою. Глава Кремля хоче залучити Україну та інші країни до переговорів, попередньо налякавши їх ядерним шантажем, підкреслив представник ОП.

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