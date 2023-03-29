"Це небезпечні розмови": Байден відреагував на плани Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі

Лідер США зазначив, що Росія ще не зробила цього. Але така риторика Кремля є небезпечною і викликає занепокоєння.

Байден прокоментував плани Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що він стурбований намірами російського диктатора Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Про це він сказав у розмові з журналістами, повідомляє CNN. При цьому він зазначає, країна-агресорка Росія ще не зробила цього.

Американський президент наголосив, що такі заяви російської сторони є дуже небезпечними.

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"Вони ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, я стурбований цим. Про що я говорив з вами упродовж останнього року? Це небезпечні розмови, і вони викликають занепокоєння", – заявив Джо Байден.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У США та Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) відреагували на заяву Путіна про те, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Міністерство оборони США заявило, що зараз немає ніяких ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю. Але у Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї засудили заяву диктатора і заявили, що Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН і не допустити ядерного шантажу від Путіна. У МЗС наголосили, що заява Путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в РБ – чергова провокація. Окупанти ведуть жорстоку війну проти України, не можуть перемогти на полі бою і переходять до подібних дій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розміщення тактичної ядерної зброї країною-агресором РФ на території Білорусі не має ніякого сенсу з точки зору подій, що відбуваються на полі бою. Глава Кремля хоче залучити Україну та інші країни до переговорів, попередньо налякавши їх ядерним шантажем, наголосив представник ОП.

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