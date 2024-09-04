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11 людей – критичні: в лікарні Львова розповіли про стан 35 постраждалих через ракетний удар

Альона Вороніна
4 вересня 2024, 11:13
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У львівські лікарні були доставлені понад три десятки постраждалих, серед них троє дітей.
Ракетный удар по Львову
В лікарні Львова розповіли про стан 35 постраждалих через ракетний удар/ колаж: Главред, фото: ДСНС України у Львівській області

Внаслідок удару країни-агресорки Росії по Львову у ніч на 4 вересня уже відомо про 38 постраждалих. Госпіталізовані були 35 людей, серед них троє дітей.

11 пацієнтів перебувають у критичному стані. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Про стан постраждалих розповіла керівник анестезіологічної служби Першого медичного об’єднання Львова Наталія Матолінець.

"Станом на 08:30 до нас доправили 35 пацієнтів каретами швидкої медичної допомоги із місць масових ракетних обстрілів по Львову. Це 18 пацієнтів в лікарні Святого Луки, 14 пацієнтів у лікарні Святого Пантелеймона і, на жаль, маємо трьох поранених діток у лікарні Святого Миколая", – зазначила вона.

відео дня

Для допомоги пораненим були розгорнуті операційні і травматологічні бригади.

"Розгорнуті операційні, розгорнуті бригади травматологічні для надання медичної допомоги. Зараз працює шість операційних для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. На загал із госпіталізованих пацієнтів є 11, які сортовані, як червоні", – повідомила Матолінець.

Комментарий о состоянии пострадавших во Львове
Коментар про стан постраждалих у Львові/скрін

Дивіться відео з коментарем про стан постраждалих у Львові:

Ракетний удар РФ по Україні 4 вересня – що відомо

У ніч на 4 вересня РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі – постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

Також у ніч на 4 вересня РФ вдарила по Львову "Кинджалами" – горіли будинки, постраждали люди, зокрема й дитина. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки РФ є загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу.

У Львові внаслідок удару загинули 7 людей, серед них троє дітей – дівчатка 9 і 14 років і ще одна дитина. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, вже понад 35 осіб отримують медичну допомогу в лікарнях. Він зазначив, що постраждали 50 будівель у центрі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову та Кривому Рогу. Він висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та закликав західних партнерів зупинити російський терор.

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