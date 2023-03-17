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Через інцидент з MQ-9 Reaper США можуть дати Україні далекобійні ракети - Куса

17 березня 2023, 13:19
Реакції США на зіткнення Су-27 та американського безпілотника були стриманими. Поки що у Вашингтоні не визначилися з відповіддю.
Ілля Куса
Ілія Куса розповів, як інцидент в Чорному морі вплине на відносини США і РФ / Фото УНІАН, pixabay.com

Інцидент в Чорному морі з американським безпілотником MQ-9 Reaper можливо вплине на рішення Вашингтона про збільшення підтримки України. Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

За його словами, реакції США на зіткнення Су-27 і американського безпілотника були стриманими.

"Штати не стали говорити, що їхній БПЛА був збитий військовим шляхом, вони сказали, що були провокації, був зачеплений гвинт і вони його самі збили, щоб він не потрапив до рук росіян. Росія у своєму традиційному ключі повипендрювалася, мовляв, ось, ми показали, як треба. Фактично РФ показала, що вони готові підвищувати ставки в протистоянні зі Штатами й тим самим спробували відсунути червону лінію, яка незримо існувала між ними", - зазначив експерт.

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За його словами, поки що у Вашингтоні не визначилися з реакцією.

"Але щось робити, напевно, будуть - можливо, це вплине на їхнє рішення про збільшення підтримки України на Рамштайні, але не більше того", - припустив Куса.

Експерт з питань міжнародної політики додав, що зараз Україна лобіює прискорення темпів поставок танків і бронетехніки, отримання далекобійних ракет і винищувачів.

"Далекобійні ракети ми ще не отримували, і це найреалістичніше з того, що ми можемо найближчим часом отримати", - припустив він.

Хто такий Ілля Куса

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу.

Володіє англійською та арабською мовами.

Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

Зіткнення Су-27 і американського безпілотника

Вранці 14 березня російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, внаслідок інциденту дрон був збитий.

За даними телеканалу NBC, агресивні дії російського винищувача проти американського безпілотника MQ-9 Reaper над акваторією Чорного моря були затверджені на найвищому рівні - у Кремлі.

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, операція щодо знищення американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем була спланованою та узгодженою з російським диктатором Володимиром Путіним. Він особисто дав розпорядження приступити до її виконання. Мотив знищення американського дрона над Чорним морем - це нібито помста за пошкоджений на військовому аеродромі в Мачулищах літак ДРЛО А-50.

Представник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак, за його словами, це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів.

Інші новини:

новини США безпілотник Чорне море Ілія Куса новини України
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