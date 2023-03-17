Через інцидент з MQ-9 Reaper США можуть дати Україні далекобійні ракети - Куса

Інцидент в Чорному морі з американським безпілотником MQ-9 Reaper можливо вплине на рішення Вашингтона про збільшення підтримки України. Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.
За його словами, реакції США на зіткнення Су-27 і американського безпілотника були стриманими.
"Штати не стали говорити, що їхній БПЛА був збитий військовим шляхом, вони сказали, що були провокації, був зачеплений гвинт і вони його самі збили, щоб він не потрапив до рук росіян. Росія у своєму традиційному ключі повипендрювалася, мовляв, ось, ми показали, як треба. Фактично РФ показала, що вони готові підвищувати ставки в протистоянні зі Штатами й тим самим спробували відсунути червону лінію, яка незримо існувала між ними", - зазначив експерт.
За його словами, поки що у Вашингтоні не визначилися з реакцією.
"Але щось робити, напевно, будуть - можливо, це вплине на їхнє рішення про збільшення підтримки України на Рамштайні, але не більше того", - припустив Куса.
Експерт з питань міжнародної політики додав, що зараз Україна лобіює прискорення темпів поставок танків і бронетехніки, отримання далекобійних ракет і винищувачів.
"Далекобійні ракети ми ще не отримували, і це найреалістичніше з того, що ми можемо найближчим часом отримати", - припустив він.
Хто такий Ілля Куса
Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього".
За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу.
Володіє англійською та арабською мовами.
Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.
Зіткнення Су-27 і американського безпілотника
Вранці 14 березня російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, внаслідок інциденту дрон був збитий.
За даними телеканалу NBC, агресивні дії російського винищувача проти американського безпілотника MQ-9 Reaper над акваторією Чорного моря були затверджені на найвищому рівні - у Кремлі.
За даними Telegram-каналу Генерал СВР, операція щодо знищення американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем була спланованою та узгодженою з російським диктатором Володимиром Путіним. Він особисто дав розпорядження приступити до її виконання. Мотив знищення американського дрона над Чорним морем - це нібито помста за пошкоджений на військовому аеродромі в Мачулищах літак ДРЛО А-50.
Представник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак, за його словами, це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів.
Інші новини:
- Смерті Путіна недостатньо для закінчення війни - В'ятрович
- Пригожин придумав "змову" Путіна і Патрушева проти себе: в ISW пояснили цілі глави ПВК"Вагнера"
- "Не приєднається до ідіотів": Сі Цзіньпін оцінить помилки Путіна - радник Залужного