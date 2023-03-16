"Ковтнули": Путін порадів реакції США на інцидент з дроном у Чорному морі - ЗМІ

Мотив знищення американського дрона над Чорним морем - це нібито помста за пошкоджений на військовому аеродромі в Мачулищах літак ДРЛО А-50.

Володимир Путін особисто дав розпорядження приступити до операції зі знищення американського дрона в Чорному морі / Фото: сайт Кремля

Операція зі знищення американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем була спланованою та узгодженою з російським диктатором Володимиром Путіним. Він особисто дав розпорядження приступити до її виконання. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, Путін залишився задоволений результатом та реакцією США.

"Вчора президент Росії Володимир Путін упродовж дня отримав кілька доповідей про реакцію керівництва США на знищення американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем. В цілому, Путін залишився задоволений, як результатом, так і реакцією США. Як задоволено висловився президент: "Ковтнули", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, що мотив знищення американського дрона - помста за пошкоджений на військовому аеродромі в Мачулищах літак ДРЛО А-50.

"Путін переконаний, що за атакою безпілотників на аеродром, де був пошкоджений літак ДРЛО А-50, стоять спецслужби США", - пише генерал СВР.

Зіткнення Су-27 і американського безпілотника

Вранці 14 березня російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, внаслідок інциденту дрон був збитий.

За даними The New York Times, американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин.

Дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєнь, хоча конструкція безпілотника передбачає установку на ньому ракет Hellfire.

БПЛА вів спостереження приблизно в 120 км на північний захід від анексованого Росією Криму. За його словами, апарат має складні камери та інші датчики, які дозволяють "заглянути в Крим", не наближаючись до повітряного простору півострова.

Під час перехоплення російськими літаками він знаходився на висоті близько 7,6 км. Су-27 армії РФ кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно намагаючись зіпсувати його обладнання.

У США показали приблизні кадри того, як російський Су-27 збивав безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper.

У Європейському командуванні ЗС США повідомили, що вранці 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона MQ-9 Reaper, який виконував стандартні операції в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Один Су-27 вдарив по гвинту MQ-9, і американські військові були змушені опустити його в море.

За словами трьох американських чиновників, знайомих з розвідданими, США навряд чи будуть намагатися повернути залишки безпілотника.

Представник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак, за його словами, це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів.

Інші новини: