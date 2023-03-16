Рішення збивати американський дрон над Чорним морем приймали прямо в Кремлі - NBC

Вище керівництво країни-агресора віддавало команду російським винищувачам атакувати дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Кремль, дрон / Колаж фото УНІАН та"Вікіпедія"

Агресивні дії російського винищувача проти американського безпілотника MQ-9 Reaper над акваторією Чорного моря були затверджені на найвищому рівні влади країни-агресора - в Кремлі. Про це повідомляє американський телеканал NBC з посиланням на власні джерела.

Як відзначили двоє чиновників, розвідка припускає, що російські військові захотіли збити дрон з курсу або зовсім відключити його функції Спостереження.

За словами одного з чиновників, це був "намір російського керівництва діяти агресивно при перехопленні".

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Один з чиновників сказав, що у нього немає даних про те, що вказівка надходила особисто від російського диктатора Володимира Путіна. Інші офіційні особи відмовилися надати подробиці - крім того, що рішення про атаку на дрон приймалося "на найвищому рівні".

При цьому співрозмовники телеканалу NBC заявили, що знищення дрона було не метою РФ, а, скоріше, помилкою російського пілота.

Три представники Пентагону і один представник Білого дому також заявили, що росіяни вже прибули до місця, в якому розбився MQ-9 Reaper. За словами чиновників, вони активно шукають уламки за допомогою кораблів і літаків, але поки немає ніяких ознак того, що їм вдасться їх знайти.

Зіткнення російського винищувача і американського безпілотника

Вранці 14 Березня Російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, в результаті інциденту дрон був збитий.

За даними The New York Times, американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин.

Дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєнь, хоча конструкція безпілотника передбачає установку на ньому ракет Hellfire.

БПЛА вів спостереження приблизно в 120 км на північний захід від анексованого Росією Криму. За його словами, апарат має складні камери та інші датчики, які дозволяють "заглянути в Крим", не наближаючись до повітряного простору півострова.

Під час перехоплення російськими літаками він знаходився на висоті близько 7,6 км Су-27 армії РФ кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно намагаючись зіпсувати його обладнання.

У США показали приблизні кадри того, як російський Су-27 збивав безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper.

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