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Пригожин придумав "змову" Путіна і Патрушева проти себе: в ISW пояснили цілі глави ПВК "Вагнера"

17 березня 2023, 08:29
"Кухар Путіна" сфабрикував повідомлення про змову, щоб провести кілька інформаційних операцій.
Патрушев, Путін, Пригожин
Пригожин придумав "змову" Путіна і Патрушева проти себе, вважають аналітики / Колаж фото: Радбез РФ, скріншот

"Кухар" Путіна, керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин придумав кремлівську змову проти себе, щоб показати власну значимість на внутрішньополітичному рівні Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як пишуть аналітики ISW, Пригожин заявив, що отримав запит від преси, який викриває змову президента Росії Володимира Путіна і секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева з метою підірвати й "нейтралізувати групу "Вагнер".

Пресслужба Пригожина опублікувала 16 березня нібито запит на коментар від російського видання, яке запитувало, чи знав Пригожин про нібито обговорення між Путіним і Патрушевим щодо майбутнього Вагнера.

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У прескоментарі стверджується, що інформація про ці обговорення нещодавно поширилася в російському та українському Telegram-каналах, і стверджується, що Патрушев сказав Путіну, що від Вагнера "нічого не залишиться" через "півтора-два місяці".

Пригожин опублікував аудіозапис у відповідь на заявлений коментар для преси, в якому заявив, що не чув про подібні переговори та не бачив спекуляцій з цього приводу в телеграм-каналах. Він зазначив, що російські спецслужби повинні займатися знешкодженням загроз Росії, звідки б вони не виходили.

ISW не знайшов жодної інформації, яка б свідчила про те, що ці переговори відбулися, а також не зафіксував жодних спекуляцій у російському інформаційному просторі на цю тему.

В Інституті зазначають, що відсутність зовнішнього підтвердження з цього приводу наводить на думку, що Пригожин сфабрикував повідомлення про цю нібито змову, щоб провести кілька інформаційних операцій.

Аналітики припускають, що Пригожин ретельно створює інформаційні умови, щоб звинуватити Патрушева в невдачах "Вагнера" та потенційних репресіях проти ПВК, а також представити вигаданий сценарій, згідно з яким "Вагнер" становить пряму загрозу на внутрішньополітичному рівні Росії.

"Ці зусилля, схоже, є подальшим етапом кампанії Пригожина проти російського військового істеблішменту, а Патрушев може стати наступною мішенню Пригожина після його скоординованих інформаційних кампаній проти Міністерства оборони та Генерального штабу Росії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, взимку ЗМІ писали, що у Кремлі вирішили "підрізати крила" Пригожину, оскільки він "забагато на себе взяв". Повністю знищувати ПВК "Вагнера" не планувалося, а лише суттєво її послабити.

У березні Telegram-канал Генерал СВР повідомляв, що секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив Путіну, що при поточних темпах від ПВК Вагнера через півтора-два місяці нічого не залишиться. У цьому випадку Пригожин може спробувати захопити владу у деяких регіонах РФ.

"На думку Патрушева, Пригожин може спробувати об'єднати колишніх і діючих бійців ПВК під надуманим приводом і, користуючись наявними в його розпорядженні ресурсами, організувати, озброїти і направити їх на територію Росії з метою захоплення влади в прикордонних з Україною областях з можливим просуванням вглиб", - писали на каналі.

Інші новини:

новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин Микола Патрушев ПВК Вагнер
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