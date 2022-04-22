З 300 вижили всього 60: ЗСУ розгромили батальйон окупантів, який тільки перекинули в Україну

ЗСУ розгромили батальйон окупантів, яких тільки перекинули в Україну / Reuters

Південносахалінська 39-та окрема мотострілецька бригада втратила цілий батальйон лише через кілька днів після того, як перетнула кордон України.

З 300 окупантів вижили всього близько 60, та й ті незабаром "пропали безвісти", повідомив журналіст Роман Цимбалюк в Facebook.

За його словами, в даному підрозділі не залишилося офіцерів, тому взяти командування над окупантами, що залишилися, довелося сержанту Олексію Бурику.

"В інших підрозділах 39 омсбр ситуація не набагато краща, повністю знищено артилерійську батарею з 2С5 "Гіацинт-С" і реактивну артилерійську батарею з БМ-21" Град" (командир батареї Микола Нікітін важко поранений)", – розповів Цимбалюк.

читайте такожДва постріли-два вертольоти: ЗСУ знищили Російські Ка-52 і Мі-8Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ, попри чисельну і технічну перевагу російських окупантів, в середньому за добу завдає Росії набагато більше втрат, чим російська армія зазнала за всі вісім років боїв у межах Сирії. Про це говорить аналіз, який провели співробітники авторитетного британського видання The Economist.

Також ми писали, що Збройні Сили України знищили російських окупантів, які приїхали з Чечні вбивати українців. Українські захисники знищили взвод солдатів РФ разом з їх технікою.

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