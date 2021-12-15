Підсумки поїздки до Брюсселя: Зеленський розповів про домовленості з Німеччиною та Францією

Зеленський, Шольц і Макрон / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський після переговорів у Брюсселі з новим канцлером Німеччини висловився стосовно бажання відкрити "вікно" діалогу з Російською Федерацією.

"Мені здається, що досить холодно, щоб відкривати вікна. Потрібно точно розуміти, що там за вікнами", - відзначив президент на брифінгу.

В першу чергу, новому уряду Німеччини, як зауважив Зеленський, необхідно з'ясувати що саме відбувається "за вікном" в Росії, перед тим, як вступати з нею в діалог.

"Якби канцлер запитав би мене, ми давно сусіди і добре знаємо один одного з Росією, ми б сказали, що спочатку треба з'ясувати, що там? Сніг, дощ або тобі раді. Але з іншого боку, це суверенне право Німеччини вести свої діалоги, особливо з економічних питань", - додав Зеленський.

Північний потік-2 і зустріч з Путіним

Зеленський заявив, що хоче використовувати російський газопровід Північний потік-2, щоб провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про Північний потік-2. Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з РФ", - заявив Зеленський.

За його словами, Північний потік-2 справедливий інструмент, який знаходитися в руках європейських лідерів.

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"Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені. Але це його право. Я не впевнений, що він мене почує", - додав Зеленський.

Нормандська зустріч

"Що стосується "Нормандії". Працює вона чи не працює - залежить тільки від результату. На жаль, якби це залежало тільки від України, вона працювала б частіше і результативніше", - сказав Зеленський.

За його словами, на сьогоднішній день нормандський формат існує тільки в результаті завзятості Німеччини і Франції, а також бажання Росії. Президент додав, що через такий стан справ у переговорному процесі Україна працює над паралельними речами і кроками в цьому напрямку.

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Переговори в Нормандському форматі

Україна, Франція, Німеччина і Росія раніше вели діалог з питання проведення нового раунду переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу. На першому етапі відновлення процесу Київ, Париж і Берлін намагалися провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак переговори не відбулися.

В Німеччині і Франції на той момент заявляли, що зустріч глав МЗС країн нормандського формату повинна пройти незабаром, але захід не був організований.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія не згодна на проведення зустрічі через нібито невиконання Києвом домовленостей, досягнутих в рамках Паризького саміту 2019 року.

Прес-секретар Банкової Сергій Никифоров стверджував, що відновлення діалогу в рамках нормандського формату під великим питанням. Сторони не можуть домовитися ні щодо зустрічі лідерів, ні щодо переговорів міністрів закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня сказав, що Київ бачить вихід із ситуації в підключенні США до переговорів щодо Донбасу. Також він не виключає прямого діалогу з Кремлем. Такий сценарій розвитку подій підтримує і захід.

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