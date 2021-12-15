УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Підсумки поїздки до Брюсселя: Зеленський розповів про домовленості з Німеччиною та Францією

15 грудня 2021, 21:38

Президент України висловився стосовно бажання нового уряду Німеччини відкрити "вікно" діалогу з РФ.

Зеленський, Шольц
Зеленський, Шольц і Макрон / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський після переговорів у Брюсселі з новим канцлером Німеччини висловився стосовно бажання відкрити "вікно" діалогу з Російською Федерацією.

"Мені здається, що досить холодно, щоб відкривати вікна. Потрібно точно розуміти, що там за вікнами", - відзначив президент на брифінгу.

В першу чергу, новому уряду Німеччини, як зауважив Зеленський, необхідно з'ясувати що саме відбувається "за вікном" в Росії, перед тим, як вступати з нею в діалог.

"Якби канцлер запитав би мене, ми давно сусіди і добре знаємо один одного з Росією, ми б сказали, що спочатку треба з'ясувати, що там? Сніг, дощ або тобі раді. Але з іншого боку, це суверенне право Німеччини вести свої діалоги, особливо з економічних питань", - додав Зеленський.

Північний потік-2 і зустріч з Путіним

Зеленський заявив, що хоче використовувати російський газопровід Північний потік-2, щоб провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Реклама

"Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про Північний потік-2. Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з РФ", - заявив Зеленський.

За його словами, Північний потік-2 справедливий інструмент, який знаходитися в руках європейських лідерів.

читайте такожКулеба вказав на головний результат переговорів Зеленського з Макроном і Шольцом

"Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені. Але це його право. Я не впевнений, що він мене почує", - додав Зеленський.

Нормандська зустріч

"Що стосується "Нормандії". Працює вона чи не працює - залежить тільки від результату. На жаль, якби це залежало тільки від України, вона працювала б частіше і результативніше", - сказав Зеленський.

За його словами, на сьогоднішній день нормандський формат існує тільки в результаті завзятості Німеччини і Франції, а також бажання Росії. Президент додав, що через такий стан справ у переговорному процесі Україна працює над паралельними речами і кроками в цьому напрямку.

читайте такожКурс України в НАТО, агресія РФ і безпека: Зеленський провів переговори з Шольцем і Макроном

Переговори в Нормандському форматі

Україна, Франція, Німеччина і Росія раніше вели діалог з питання проведення нового раунду переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу. На першому етапі відновлення процесу Київ, Париж і Берлін намагалися провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак переговори не відбулися.

В Німеччині і Франції на той момент заявляли, що зустріч глав МЗС країн нормандського формату повинна пройти незабаром, але захід не був організований.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія не згодна на проведення зустрічі через нібито невиконання Києвом домовленостей, досягнутих в рамках Паризького саміту 2019 року.

Прес-секретар Банкової Сергій Никифоров стверджував, що відновлення діалогу в рамках нормандського формату під великим питанням. Сторони не можуть домовитися ні щодо зустрічі лідерів, ні щодо переговорів міністрів закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня сказав, що Київ бачить вихід із ситуації в підключенні США до переговорів щодо Донбасу. Також він не виключає прямого діалогу з Кремлем. Такий сценарій розвитку подій підтримує і захід.

Читайте також:

viber
Володимир Зеленський Еммануель Макрон Олаф Шольц
Зараз ви переглядаєте новину «Підсумки поїздки до Брюсселя: Зеленський розповів про домовленості з Німеччиною та Францією». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрНайгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний Тигр Українцям уточнили прогноз погоди на День Миколи та Новий рікУкраїнцям уточнили прогноз погоди на День Миколи та Новий рік Онука Софії Ротару з нареченим-мільйонером показала зворушливі кадри з весілляОнука Софії Ротару з нареченим-мільйонером показала зворушливі кадри з весілля Гороскоп на сьогодні 13 грудня 2021: Близнюкам - непередбачені витрати, Скорпіонам - великі втратиГороскоп на сьогодні 13 грудня 2021: Близнюкам - непередбачені витрати, Скорпіонам - великі втрати Українців зобов'яжуть платити податок на город: кого і коли обкладуть новими платежамиУкраїнців зобов'яжуть платити податок на город: кого і коли обкладуть новими платежами
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
21:38

Підсумки поїздки до Брюсселя: Зеленський розповів про домовленості з Німеччиною та Францією

21:02

Астаф'єва в халаті на голе тіло дозволила розглянути набряклі опуклості

20:59

У Запоріжжі мамі "заборонили" приводити дитину до школи через "борги"Відео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Лева: зоряний час, приємні зміни і справжнє щастяВідео

20:18

"Матиме те, що заслужив": мати підлітка, який влаштував ДТП у Луцьку не хоче наймати адвокатівВідео

Реклама
20:06

Лікар уточнив симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон

20:05

Які іграшки не можна вішати на новорічну ялинку: привернуть біду і злидніВідео

19:49

Зеленський, Шольц і Макрон домовилися щодо вирішення конфлікту на Донбасі і звернулися до РосіїВідео

19:33

П'яний рекорд: копи отруїли водія зі смертельною дозою алкоголю

19:30

Бліцкриг Банкової в Києві забуксував. ЗновуПогляд

19:24

У Донецькій області трагічно загинув депутат на очах у семирічного сина

19:07

Гороскоп на завтра 16 грудня 2021: Левам – втрати, Терезам – підступи недругів, Скорпіонам - заздрісникиВідео

19:06

На Буковині чоловік зарубав свою дружину сокирою та задушив 1,5-місячну донькуВідео

18:59

"Вам брешуть": Георгій Лепс різко висловився щодо чуток про свою госпіталізацію

18:52

Хто підірвав Успенський собор Києво-Печерської Лаври - у фільмі Таємничі манускрипти від 1+1 розкриють правду

18:48

Син побачив, що в труні не його батько: у морзі на Запоріжжі переплутали небіжчиків

18:43

Достаток, солідний заробіток і благополуччя: які кольори допоможуть залучити гроші в рік Тигра

18:35

Курс України на НАТО, агресія РФ і безпека: Зеленський провів перемовини з Шольцем і МакрономВідео

18:28

Археологи розкопали найдавніше поховання немовляти в Європі

18:28

В Україні впали ціни на бензин і дизпаливоВідео

Реклама
18:24

Летів з 12-метрової висоти: на Житомирщині новорічна ялинка зламалася навпіл з людиною на верхівціВідео

18:14

55-річна Ольга Сумська похвалилася розкішними формами в одному боді і шкіряному плащі

18:04

Прикмети на 16 грудня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

17:31

Зірка Сватів Анна Кошмал в образі фатальної жінки примірила піджак на голе тіло

17:31

Гороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажаньВідео

17:19

У Черкасах на 11 років посадили у в'язницю неповнолітнього за звіряче побиття чоловікаВідео

16:57

В Єврокомісії розповіли, коли штам "Омікрон" домінуватиме в ЄвропіВідео

16:51

Нові правила в'їзду до Польщі з 15 грудня: які зміни очікують на українцівВідео

16:36

Україну атакує циклон Matteo і різко похолодаєВідео

16:26

В Арктиці зафіксували рекорд - пекельну спеку в +38⁰С

16:19

"Думав, що розігрують": мешканець Мукачева виграв позашляховик за щеплення проти COVID-19Відео

15:57

Григорію Лепсу знадобилася термінова медична допомога - підозрюють гіпертонічний криз або сильне алкогольне отруєння

15:44

"Просто виставили за двері": батьки 4-річної Кароліни розповіли деталі її "втечі" з дитсадка

15:42

Збив на переході і 20 метрів віз тіло на капоті: під Одесою сталася смертельна ДТПВідео

15:25

Удар по банках РФ і зупинка ПП-2: в ЄС не вірять погрозам Путіна і гальмують санкції - BloombergВідео

15:22

Мінінфраструктури оголосило про старт масштабного ремонту траси Київ – Одеса у Черкаській області

15:21

Як швидко схуднути до Нового року: що потрібно їсти, щоб надовго скинути вагу

15:17

Гречка по 65 грн/кг: ціни на крупи в 2022 році різко злетятьВідео

15:10

Американська "Барбі" з грудьми 34-го розміру вирішила "зробити" величезні бразильські сідниці

14:46

"Я в команді Путіна працював": в Україну не пустили невизнаного "героя Росії"Відео

Реклама
14:33

"Не подобається – не приходь": власник відомого столичного ресторану обматюкав відвідувачкуВідео

14:27

Рада перейменувала місто Володимир-Волинський: у РФ протестують

14:07

Успіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішимВідео

14:02

Найсмачніші тарталетки на Новий рік 2022: чудові закуски за 5 хвилинВідео

13:57

Карантин в Україні продовжили до 31 березня: Шмигаль зробив заяву щодо масок і COVID-сертифікатівВідео

13:46

Епатажний наречений Анни Трінчер накачав собі губи

13:28

"Я що, не маю права?": полтавка вже 20 років стягує до свого будинку сміттяВідео

13:15

У Росії "Сбербанк" вимагає від киянки заплатити мільйон боргів її покійного батька

12:53

Марина Хлєбникова вперше після пожежі особисто звернулася до шанувальників

12:52

"Ковідна тисяча" від шахраїв: в Україні зробили клон сайту МОЗ і крадуть гроші з карткиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти