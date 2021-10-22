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Путін і Лавров вибухнули звинуваченнями на адресу України: РФ зриває зустріч у нормандському форматі

22 жовтня 2021, 14:15

Путін заявив про нібито "неадекватність" закликів Києва щодо організації зустрічі в нормандському форматі в нинішніх умовах, сказав Сергій Лавров.

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Україна не виконала рішення саміту у Парижі 2019 року - Лавров / Reuters

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про обіцянку російського президента Володимира Путіна відносно проведення зустрічі в нормандському форматі щодо Донбасу на рівні голів зовнішньополітичних відомств, мовляв, є "пересмикуванням". За його словами, Путін сказав Макрону і Меркель про нібито "неадекватність" закликів України щодо перемовин через, мовляв, "невиконання Києвом" паризьких домовленостей 2019 року.

Як повідомляє РИА Новости, він розповів про те, що канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон переконували главу РФ Володимира Путіна погодитися на проведення нового саміту в нормандському форматі. Однак Путін у відповідь звинуватив Україну в нібито невиконанні домовленостей, досягнутих в рамках саміту лідерів нормандської четвірки у Парижі у 2019 році.читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"Була телефонна розмова між лідерами Росії, Німеччини та Франції, під час якої наші співрозмовники дуже активно переконували президента РФ якомога швидше провести саміт в "нормандському форматі", на резонні заперечення Володимира Путіна про те, що Україна ще не виконала рішення попереднього саміту, який відбувся в грудні 2019 року у Парижі - а там були абсолютно конкретні, адресовані Києву домовленості, вони повністю манкуються", - стверджує Лавров.

Крім того, за його словами, Путін назвав, мовляв, "неадекватними" спроби Києва скликати саміт в нормандському форматі в ситуації, що склалася.

"Коли телефонна розмова проходила, Володимир Володимирович пояснив неадекватність спроб скликати саміт, коли рішення минулого саміту просто не приймаються до уваги українською владою", - підкреслив Сергій Лавров.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба 20 жовтня під час онлайн-брифінгу сказав про те, що заяви Лаврова про неготовність Росії до проведення зустрічі в нормандському форматі є "плювком в обличчя Франції та Німеччини", оскільки російський президент Путін пообіцяв проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у ході телефонної розмови з Меркель і Макроном.

"Я нагадаю, що Володимир Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів Нормандського формату", - сказав Кулеба.

Зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів перемовини по відеозв'язку з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками перемовин лідери домовилися актуалізувати діалог щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і почати дискусію відносно організації саміту на вищому політичному рівні.

Далі відбулася телефонна розмова Меркель, Макрона і глави РФ Путіна. Російський президент звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей щодо Донбасу, які були зафіксовані на нормандських самітах. Однак у Кремлі погодилися на перезапуск перемовин у нормандському форматі і початок діалогу щодо проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що сторони домовилися обговорити організацію зустрічі глав МЗС країн нормандського формату. За його словами, зустріч повинна відбутися найближчим часом.

У пресслужбі президента Франції також заявили, що у ході перемовин Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони домовилися про проведення зустрічі глав МЗС країн нормандського формату вже в найближчі два тижні.

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