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В ЄС відповіли, чи є шанс обійти вето Угорщини щодо членства України

Анна Косик
9 травня 2025, 15:55
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В Євросоюзі розуміють, що загроза накладання вето Угорщиною цілком реальна.
Каллас, Венгрия и ЕС
В ЄС працюють над планом Б / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Що повідомила Каллас:

  • Двосторонні питання не мають стояти на заваді вступу України в ЄС
  • Євросоюз має плани Б і В на випадок вето Угорщини
  • Вступ України до ЄС важливий і для самого союзу

Угорщина може накласти вето на рішення щодо вступу України до Європейського Союзу, але в ЄС мають розуміння, як діяти. Про це розповіла журналістам ЄП під час візиту до Львова очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

За її словами, у Євросоюзу є переконання, що двосторонні питання не можуть гальмувати вступ України і європейські структури проводять підготовку до можливого блокування.

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"У нас є план Б і план В. Але наш фокус – план А, суть якого – отримати підтримку усіх", – заявила вона, нагадавши, що ЄС веде діалог з Угорщиною щодо зняття вето. "Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом", - пояснила вона.

Однак, якщо компромісу досягти буде неможливо, ЄС готовий до дій. Наразі Каллас не готова розкрити деталі плану Б, адже він ще у процесі.

"Процес вступу, або, як ми його називаємо, процес возз'єднання – важливий не тільки для України, а і для Євросоюзу", - наголосила вона.

В ЄС відповіли, чи є шанс обійти вето Угорщини щодо членства України
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до Євросоюзу - останні новини

Напередодні стало відомо, що в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити усі переговорні кластери ще у 2025 році.

Раніше також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу "не є хорошою угодою". На його думку, Україна нібито - "це не додана вартість, а зобов'язання".
Нагадаємо, Главред писав, що канцлер Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц виступив проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу, поки триває її війна з Росією.

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Хто така Кая Каллас?

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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