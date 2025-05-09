РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової - Зеленський

Росія має відчути спільну, і, що найважливіше, дедалі більшу силу, зазначив Зеленський.

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Зеленський закликав створити трибунал для Росії / колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Що сказав Зеленський:

Треба зберегти Європу, яка вміє жити і відстоює право на життя

Європа має стати сильнішою, здатною захищати всіх людей

Президент щиро подякував європейським міністрам

Президент України Володимир Зеленський закликає європейські країни створити суворий трибунал для покарання Росії за злочин агресії та притягнути всіх військових злочинців до відповідальності. Про це глава держави повідомив під час звернення в онлайн-режимі до учасників зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка триває у Львові.

"Сьогодні готується рішення про нову підтримку нашої оборони - для виробництва озброєння в Україні - на суму 1 мільярд євро. Загалом це приблизно 4 мільярди євро нової підтримки від Європи станом на сьогодні", - наголосив Зеленський. відео дня

Президент щиро подякував європейським міністрам за це рішення.

Як зазначив Зеленський, Росія має відчути спільну, і, що найважливіше, дедалі більшу силу.

"Саме це потрібно для миру. Бажання завершити цю війну має посилюватися всередині самої Росії і починається воно з відчуття - відчуття того, що вона програє. Програє від цієї війни, як і має програвати будь-який агресор. Саме це потрібно. Я прошу вас і надалі працювати заради цього", - наголосив глава держави.

Зеленський, з нагоди 80-річчя перемоги союзників у Другій світовій війні та Дня Європи, наголосив на тому, що треба зберегти Європу, яка вміє жити та відстоює право на життя.

"Ми пишаємося Європою, яка не вбиває. Яка є об'єднаною. Яка захищає міжнародне право. Європою, яка поважає особистість. І якщо запитати, хто ця особистість, - це точно не якийсь правитель чи цар. У центрі сьогоднішньої Європи - повага до кожної людської істоти, до індивідуальності та ідентичності кожного: характеру кожного народу, кожної людини, кожної родини. Об'єднана Європа разом із нашими демократичними друзями по всьому світу виступає саме за це. І це потрібно захистити", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що впродовж століть Європу неодноразово вражали й навіть ламали нерозумні, помилкові зміни.

"І зараз, у цей переломний момент історії, життєво важливо для всіх нас - для кожної нації, - щоб Європа більше не зламалася. Не цього разу", - закликав Зеленський.

Він додав, що Європа має стати просто сильнішою, здатною захищати всіх людей на всьому континенті.

При цьому, як зазначив президент, за війну має бути відповідальність.

"Тому що, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України - він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам - через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал. І я закликаю вас надати цьому рішенню вашу політичну підтримку", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти.

"Суворий трибунал за злочин агресії може - і повинен - змусити будь-якого потенційного агресора задуматися двічі. І ми можемо це реалізувати, якщо всі, хто цінує людське життя, стануть на його захист. Не тільки тут, у Європі, а й у США та інших країнах, так само як ми вже бачимо тут представників Японії та Австралії", - зазначив Зеленський.

Він подякував за спільну роботу над створенням інфраструктури правосуддя, яка потрібна, щоб забезпечити відповідальність за цю війну, війну Росії проти України.

"Ми всі розуміємо, що попереду багато роботи - і політичної, і юридичної. Ми всі розуміємо, наскільки складно привести військових злочинців до зали суду. Але ми вже обрали цей шлях. Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну. Це моральний обов'язок Європи та кожного у світі, хто цінує людське життя", - констатує Зеленський.

Санкції проти Росії - останні новини

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що якщо країна-агресор Росія ухилятиметься від мирного врегулювання війни проти України, США та Європейський Союз завдадуть по РФ координованого санкційного удару.

Незабаром після цього стало відомо, що Велика Британія вводить санкції проти 100 нафтових танкерів, які є основною частиною "тіньового флоту" диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Главред повідомляв, що влада Сполучених Штатів завершила розробку нового пакета санкцій проти Росії, який стосуватиметься банківської сфери та енергетики.

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