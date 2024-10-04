Історичне підвищення податків: комітет Ради підтримав законопроект

Податковий комітет підтримав до другого читання законопроект про історичне збільшення податків №11416-д. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
За його словами, рішення підтримало 19 членів комітету, утрималися - 3, проти - 1.
Він також додав, що уряд відмовився відтермінувати нововведення на 1 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ.
Список основних рішень:
- залишили збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
- впровадження ВЗ для ФОПів;
- 50% податок на банки;
- збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель;
- 25% ПП (податок на прибуток) для фінкомпаній;
- перехід на помісячну звітність щодо податку на доходи фізичних осіб;
- збільшення ренти на видобуток щебеню.
"Розгляд в залі на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня, але частина норм вступить заднім числом, з 01 жовтня", - додав Железняк.
Хто такий Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
Підвищення податків в Україні - що відомо
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за законопроект № 11416-д, який передбачає підвищення податків в Україні. За відповідне рішення проголосували 241 народні депутати.
Також відомо, що в Україні планують запровадити оподаткування на всі посилки з-за кордону, зокрема й на ті, що коштують менше 150 євро. Народні депутати вже розробляють відповідний законопроєкт.
Крім того, у 2024 році в Україні власники відносно великих квартир і приватних будинків повинні сплатити податки на нерухомість. Максимальний розмір податку становить 100,5 грн за кожен "зайвий" квадратний метр.
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