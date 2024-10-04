Історичне підвищення податків: комітет Ради підтримав законопроект

Частина норм вступить у дію заднім числом, тобто з 01 жовтня.

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Підвищення податків / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Податковий комітет підтримав до другого читання законопроект про історичне збільшення податків №11416-д. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, рішення підтримало 19 членів комітету, утрималися - 3, проти - 1.

Він також додав, що уряд відмовився відтермінувати нововведення на 1 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ.

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Список основних рішень:

залишили збільшення військового збору з 1,5% до 5%;

впровадження ВЗ для ФОПів;

50% податок на банки;

збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель;

25% ПП (податок на прибуток) для фінкомпаній;

перехід на помісячну звітність щодо податку на доходи фізичних осіб;

збільшення ренти на видобуток щебеню.

"Розгляд в залі на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня, але частина норм вступить заднім числом, з 01 жовтня", - додав Железняк.

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Підвищення податків в Україні - що відомо

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за законопроект № 11416-д, який передбачає підвищення податків в Україні. За відповідне рішення проголосували 241 народні депутати.

Також відомо, що в Україні планують запровадити оподаткування на всі посилки з-за кордону, зокрема й на ті, що коштують менше 150 євро. Народні депутати вже розробляють відповідний законопроєкт.

Крім того, у 2024 році в Україні власники відносно великих квартир і приватних будинків повинні сплатити податки на нерухомість. Максимальний розмір податку становить 100,5 грн за кожен "зайвий" квадратний метр.

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