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Рада проголосувала в першому читанні за підвищення податків для українців: що зміниться

Юрій Берендій
17 вересня 2024, 14:48
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Законопроект про підвищення податків розглянуть у Верховній Раді у середині жовтня, зараз триває процес подачі правок, зазначив нардеп Ярослав Железняк.
Рада проголосувала в першому читанні за підвищення податків для українців: що зміниться
Рада проголосувала за підвищення податків - що зміниться / Колаж Главред, фото: УНІАН, Ярослав Железняк/Telegram

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за законопроект № 11416-д, який передбачає підвищення податків в Україні. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, законопроектом передбачено збільшення податків в цьому році на 58 млрд гривень та на 137 млрд гривень в наступному.

За відповідне рішення проголосували 241 народні депутати.

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Що передбачає законопроект про підвищення податків:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків в 2024 році.

"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 01 жовтня", - написав Железняк.

Він також додав, що в ході голосування в Верховній Раді депутати провалили скорочену процедуру щодо правок до законопроекту.

"Зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання", - резюмував нардеп.

Хто такий Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, податковий комітет Верховної Ради схвалив для повторного читання першу версію урядового законопроекту про підвищення податків (№11416-д), повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Тим часом Київ готується до обговорення з Міжнародним валютним фондом, який може закликати прискорити девальвацію гривні, знизити відсоткові ставки та посилити заходи щодо збору податків для покриття бюджетного дефіциту. Як зазначає Bloomberg, фонд планує розпочати конкретні переговори під час обговорення розширеного фінансування для України цього тижня, однак українська сторона не бажає девальвувати національну валюту.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що курс долара до кінця 2024 року залишиться на рівні 42,5 гривні за долар.

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